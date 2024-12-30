Жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма Асад, страдающая от лейкемии, не сможет вернуться для лечения в Великобританию, где она родилась и выросла. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Cрок действия британского паспорта Асмы Асад истек в сентябре 2020 года, что «положило конец любой надежде на получение медицинской помощи» в Соединенном Королевстве, утверждает издание. Сама ли Асад допустила такое развитие событий или это стало результатом действий британских властей, неизвестно, отмечает газета.

Источники Times говорят, что министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер не разрешит бывшей первой леди Сирии въезд в Великобританию по причине плохого состояния здоровья. Министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил в декабре, что Асма Асад «нежелательна» в Великобритании. При этом, поскольку паспорт Асад больше недействителен, Лондону не придется рассматривать вопрос о лишении ее британского гражданства, отмечает Times.

Газета The Telegraph ранее сообщила со ссылкой на источники об ухудшении состояния Асмы Асад, которой в мае был поставлен диагноз острый миелоидный лейкоз — агрессивный рак костного мозга и крови. По утверждению одного из собеседников газеты, супруга экс-президента Сирии изолирована во избежание передачи ей инфекционных заболеваний и «умирает». Ее шансы выжить якобы оцениваются как 50/50.

По данным Telegraph, Асма могла прилететь в Москву на лечение незадолго до падения режима в Сирии. За ней предположительно ухаживает отец — консультант-кардиолог Фаваз Ахрас. Газета выяснила, что несколько месяцев назад он уволился из клиники в центре Лондона.

В середине декабря турецкое издание Haberturk сообщило, что Асма Асад якобы недовольна условиями жизни в Москве, подала на развод и запросила «специальное разрешение на выезд» из столицы, чтобы вернуться в Лондон. В публикации также утверждается, что российские власти якобы запретили Башару Асаду покидать Москву и заниматься политической деятельностью, а также заморозили его активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности.