Администрация президента (АП) России впервые обозначила вице-губернаторам по внутренней политике целевые показатели на выборы в Госдуму 2026 года. Результат «Единой России» по партийным спискам должен составить не менее 55% при явке 55%. Об этом пишут URA.ru, «Ведомости» и «Коммерсант» со ссылкой на участников семинара в мастерской управления «Сенеж», проходившего с 28 по 30 ноября.

На семинаре присутствовали первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и начальники профильных управлений администрации, пишут издания.

«Основная установка, что результат и явка должны быть больше, чем были на выборах в Госдуму в 2021 году», — заявил один из собеседников «Ведомостей».

Перед прошлыми выборами вице-губернаторов ориентировали на результат по формуле 45/45. В итоге «Единая Россия» набрала 49,8% голосов при явке 51,7%. Единороссы получили 324 места в парламенте из 450, что обеспечило им полный контроль над Госдумой.

По словам источников «Ъ», целевые показатели доводились до вице-губернаторов с двумя пояснениями. Результат выборов-2026 должен быть не хуже предыдущих, а новая фракция ЕР должна быть не меньше действующей. Индивидуальные показатели, которые АП представит регионам позже, нужно выполнять, «не пытаясь добиться слишком высоких результатов».

С вице-губернаторами также обсудили прошедшие в марте президентские выборы и сентябрьские региональные выборы, ситуацию в Курской области и вопросы вокруг военной операции. В частности важной темой семинара была работа с «образом победы» и общественным мнением по поводу участников СВО, говорят источники «Ъ».

«АП исходит из того, что конец СВО будет и к нему надо быть готовым», — рассказал один из собеседников газеты.

По его словам, будущие результаты военной операции должны расцениваться в обществе как победа. С точки зрения АП, надо ориентироваться на «спокойное большинство», которое будет довольно достижением обозначенных президентом России целей — денацификацией и демилитаризацией Украины, а также сохранением новых территорий, пишет «Коммерсант».

Участникам семинара рекомендовали уделить внимание реабилитации и трудоустройству участников военной операции, «чтобы они не примкнули к протестным движениям или к криминалу», а также не допускать формирования негативного отношения к бойцам.

На семинаре также поднималась тема межнациональных конфликтов. Для участников провели игру под названием «Гнев» ― симуляцию конфликта на национальной почве. Вице-губернаторы в командах должны были представить план реагирования, после чего им разъяснили, как следует действовать, рассказал источник «Ведомостей».