Агент актера Никиты Кологривого в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием артиста, однако инцидент был улажен по согласию сторон. При этом NGS.ru пишет, что актера задержала полиция.

«Я могу сказать, что конфликт был улажен по согласию сторон. Он извинился перед всеми. Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация», — сказала агент Кологривого.

Ранее «Абзац» со ссылкой на сотрудников одного из ресторанов Новосибирска сообщил, что в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил скандал в заведении и укусил официантку.

«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — рассказали собеседники издания.

По данным «Абзаца», Кологривый подошел к сотруднице ресторана, которая уже закрыла смену, «лег к ней на колени и стал склонять к близости». «После того, как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу», — пишет издание.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области позже сообщили RTVI, что полиция в Новосибирске начала проверку по факту произошедшего.

«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве.

NGS.ru пишет, что Кологривого уже задержала полиция в Новосибирске. По словам источника издания, актер не смог улететь 20 марта в Москву.

Телеграм-канал «112» также сообщает, что артиста везут отдел полиции. По данным источника SHOT, ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство.

«Официантку отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса. Девушка планирует вернуться к работе уже сегодня», — отмечает телеграм-канал.

При этом, 360tv публикует видеозапись, на которой видно, как Кологривый самостоятельно заходит в отделение полиции в Новосибирске и говорит о «хорошем настрое».

Что известно о Кологривом

Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Он поступил в Новосибирский театральный институт, а после окончания второго курса уехал в Москву, где поступил в ГИТИС на курс театральных режиссеров Сергея Голомазова и Павла Хомского.

В 2015 году дебютировал на сцене Московского Губернского театра в роли Бена Ганна и Дика Джонсона в спектакле «Остров сокровищ». В 2023 году выступил креативным продюсером сериала «Макс и Гусь», в котором также сыграл главную роль.

Кологривый известен по ролям в трилогии о Бендере Игоря Зайцева, Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Конфликт в новосибирском ресторане — не первый скандал, в котором фигурирует актер. В январе в интервью блогеру Эльдару Джарахову он раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич.

Позже в разговоре с «Пятым каналом» Кологривый заявил, что ему не нравятся советские звезды Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. В начале февраля звезда «Слово пацана» демонстративно покинул съемки программы «Закрытый показ» Александра Гордона.