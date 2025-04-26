Президент Сербии Александр Вучич заявил 26 апреля, что нефтеперерабатывающая компания Naftna Industrija Srbije (NIS), контролируемая российским ПАО «Газпром», добилась очередной отсрочки санкций США, пишет Bloomberg.

«Сербии удалось добиться очередной отсрочки санкций против NIS, на этот раз на два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнерам за понимание позиции Сербии», — написал Вучич в Instagram*. Нынешняя отсрочка стала третьей по счету после его просьб к США, первые длились по 30 дней каждая.

В январе 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против NIS, что стало одним из самых агрессивных шагов Вашингтона против российской нефтяной промышленности.

Основной НПЗ NIS в Панчево, к востоку от Белграда, получает сырую нефть по трубопроводу из соседней Хорватии. Предвидя, что постоянно ужесточающиеся санкции могут заблокировать этот маршрут поставок, Сербия разработала планы по подключению к поставкам сырой нефти по трубопроводу «Дружба» через Венгрию.

«Нефтяная индустрия Сербии» (Нафтна индустрија Србије, NIS) — единственная сербская компания, ведущая разведку и добычу нефти и газа. Это одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе с головным офисом в Белграде и 11 тысячами сотрудников. Она традиционно занимает лидирующие позиции в сербских рейтингах по прибыли и объему экспорта. Ее «дочки» и представительства работают в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Венгрии, Румынии, России, Хорватии и Анголе.

Ранее Вучич сообщал, что США настаивают на полном выводе российского капитала из NIS. Политик напоминал, что «Газпром нефти» принадлежит половина сербской нефтекомпании, купленной ею в 2008 году по договоренности с сербским правительством. Еще 6,15% NIS находятся в распоряжении «Газпрома», 29,87% — в собственности Сербии, остальное — у миноритарных акционеров.

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