США настаивают на полном выводе российского капитала из сербской нефтекомпании Naftne industrije Srbije (NIS), рассказал президент Сербии Александр Вучич. Это требование должно быть выполнено до 25 февраля, передает РТС.

Политик напомнил, что «Газпром нефти» принадлежит половина сербской нефтекомпании, купленной ею в 2008 году по договоренности с сербским правительством. Еще 6,15% NIS находятся в распоряжении «Газпрома», 29,87% — в собственности Сербии, остальное — у миноритарных акционеров.

«Что от нас требуют? <…> Полного вывода российских интересов из компании NIS», — сообщил Вучич.

Он назвал эти ограничения «самыми жестокими» из тех, что когда-либо вводились против какой-либо компании в стране. По словам президента Сербии, вариант сокращения доли российского капитала в NIS американцев не устраивает.

«Санкции могут быть чрезвычайно ограничивающими, поскольку они запрещают любые сделки с российскими интересами и немедленно блокируют активы, связанные с санкционированными лицами», — подчеркнул сербский лидер.

«Нефтяная индустрия Сербии» (Нафтна индустрија Србије, NIS) — единственная сербская компания, ведущая разведку и добычу нефти и газа. Это одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе с головным офисом в Белграде и 11 тысячами сотрудников. Она традиционно занимает лидирующие позиции в сербских рейтингах по прибыли и объему экспорта. Ее «дочки» и представительства работают в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Венгрии, Румынии, России, Хорватии и Анголе.

Вучич добавил, что Белград попал под «серьезные санкции», хотя «не вмешивался в глобальные конфликты и держался в стороне». По его словам, в ближайшее время власти США и Сербии планируют провести консультации по ситуации с NIS.

Financial Times писала, что власти Сербии еще в 2022 году пытались вести с российской стороной о выкупе доли «Газпрома» в NIS, но эти переговоры якобы зашли в тупик.

Сербия и антироссийские санкции

Вучич подчеркнул, что Сербия — не враждебное для России государство и не хочет захвата чужой собственности, поэтому будет вести диалог с Москвой, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным — «как по телефону, так и другими способами».

Последнее окно в Европу. Что мешает Сербии ввести санкции против России

Также сербский лидер проведет переговоры с американской и китайской сторонами. По его словам, интересы Сербии будут защищены «любой ценой», а у граждан нет причин для беспокойства: дефицита и экономической катастрофы в стране не будет.

«Нам дороги и Москва, и Вашингтон, нам дороги все в мире. Мы ничего против кого-либо не имеем. Но интересы нашей любимой Сербии будем защищать любой ценой», — заверил Вучич.

Ранее он заявлял, что если к американским санкциям присоединятся страны Евросоюза и Великобритания, «никто в мире не захочет больше работать» с NIS. По его словам, у Белграда не было никакой информации о том, что США готовят такие санкции, зато еще после начала украинского конфликта поступали данные об аналогичных планах Европы.

В 2022 году Вучич пообещал, что Сербия не намерена вводить санкции против России и будет «бороться с этим сколько сможет». «Мы несем большой ущерб, мы ни у кого ничего не просим», — подчеркивал он.

В 2023 году посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявлял RTVI, что недовольный отказом Сербии присоединиться к антироссийским санкциям Запад подбивает местную оппозицию на протесты.

В октябре 2024 года Вучич подписал декларацию с осуждением действий России — по итогам состоявшегося в Дубровнике саммита Украина — Юго-Восточная Европа. «Да, мы поддерживаем территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, чего не скажешь о ряде стран, которые здесь присутствовали, но в то же время обойдемся без введения санкций против РФ, потому что это политика республики Сербия», — комментировал он свое решение.

Вскоре после этого Вучич сообщил, что провел с Путиным телефонный разговор — впервые за 2,5 года. По его словам, речь шла о праздновании 80-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков и поставкам российского газа. Сербский лидер, как он сам уточнил, «особо поблагодарил» президента России за гарантии бесперебойной подачи топлива зимой 2024/2025 года.

Новые санкции против российской энергетики

10 января 2025 года администрация президента США Джо Байдена ввела самый масштабный за последние годы пакет санкций против российской энергетики. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, а также компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и 183 танкеров, которые Вашингтон считает частью российского «теневого флота».

В Кремле незадолго до введения новых санкций предупредили, что уходящая администрация США «будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений» команде избранного президента Дональда Трампа.

Действующий президент США Джо Байден публично признал, что новый пакет санкций против российского ТЭК ударит и по американской экономике, поскольку неизбежно приведет к росту розничных цен на бензин.