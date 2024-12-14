США в ближайшие дни введут «самые строгие» санкции против сербской нефтекомпании NIS (Naftna Industrija Srbije), контрольный пакет акций которой принадлежит российскому «Газпрому», заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Белград может обсудить с Москвой эту ситуацию.

В интервью Informer сербский лидер рассказал, что пока не получил официальных документов по поводу ограничительных мер, но, по его информации, вслед за США к санкциям против NIS присоединятся и Великобритания с ЕС. Он добавил, что после этого «никто не захочет работать с этой компанией».

«Исходя из той информации, что я получил, ограничения вступят в силу с 1 января. Сейчас никто из нас не может стать Вангой [и предсказать будущее]. <…> Мы никогда не слышали, что американцы готовили это решение, мы знали, что его готовили европейцы, спустя полгода после начала войны на Украине», — сказал Вучич.

Если это произойдет, пояснил он, то компания-оператор JANAF в Хорватии перестанет пропускать нефть по Адриатическому трубопроводу.

У «Газпром нефти» 50% акций NIS, у «Газпрома» — 6,15%, у правительства Сербии — 29,87%. Вучич отметил, что власти страны изучают ситуацию, чтобы понять, «есть ли возможность сократить долю России ниже 50%, и обсудить это с российскими партнерами».

Осенью 2022 года газета Financial Times со ссылкой на заявление Вучича писала, что Сербия может выкупить контрольный пакет акций NIS у «Газпром нефти», чтобы защитить себя от последствий санкций против России, а также начать более тесное сотрудничество с Венгрией.

Источники издания заявили, что Белград и Москва вели переговоры о покупке контрольного пакета акций у «Газпромнефти», находящейся под европейскими санкциями, но они зашли в тупик.

В октябре Вучич подписал декларацию с осуждением действий России, принятую по итогам третьего саммита Украина — Юго-Восточная Европа в хорватском городе Дубровнике. По его словам, Белграду удалось внести несколько изменений в текст документа. Например, там больше не говорится об обязательстве соблюдать санкции Евросоюза против России, вместо этого есть призыв «не оказывать материальную или иную поддержку» Москве в рамках военных действий.

Сербия, добавил Вучич, также настояла, чтобы в декларации прямо не упоминалось оказание военной помощи Украине.