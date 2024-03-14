Компания Илона Маска SpaceX успешно провела третье испытание корабля Starship, который был запущен с помощью ускорителя Super Heavy и впервые достиг космического пространства до высоты более 230 километров. В случае успеха корабль должен совершить управляемый спуск в воды Индийского океана.

Старт состоялся с космодрома Бока-Чика в Техасе. В расчетное время корабль отстыковался от ускорителя и продолжил набор высоты, выйдя в околоземное пространство. При этом ускоритель Super Heavy начал спуск в воды Атлантического океана.

Разрешение на старт космического корабля Starship было получено буквально перед стартом. Только в среду Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что компания SpaceX выполнила все необходимые экологические, финансовые и требования безопасности.

Старт стал третьим по счету испытанием тяжелой ракетной системы, с помощью которой миллиардер Илон Маск в будущем намерен осуществлять пилотируемые и транспортные миссии к Луне и Марсу.

После запуска в апреле 2023 года, который, несмотря на то, что ракета Super Heavy вместе с кораблем поднялась на высоту 39 километров и взорвалась, был признан успешным, инженеры SpaceX внесли ряд существенных изменений в конструкцию ракеты и стартового стола. В ноябре состоялся второй испытательный старт многоразового корабля Starship, тогда на высоте примерно 72 километра Staship отделился от ракеты и продолжил набор высоты, после чего связь с ним пропала из-за взрыва.

В отличие от первых пусков, в ходе которых корабль должен был совершить один виток вокруг Земли и упасть в Тихом океане близ Гавайских островов, третий запуск было решено завершить неуправляемым схождением корабля в воды Индийского океана, к северу от Мадагаскара.

В ходе этого эксперимента ракета запущена по траектории, отличной от предыдущей, кроме того, в ходе суборбитального полета планировалось опробовать повторный запуск двигателей Raptor в космическом пространстве, перекачку топлива из бака в бак и открытие створок грузового люка.