Король Великобритании Карл III в пятницу, 26 января, был госпитализирован для лечения в одну из лондонских больниц, сообщил Букингемский дворец. Ранее стало известно, что 75-летнему британскому монарху требуется лечение в связи с увеличением предстательной железы.

«Сегодня утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для планового лечения», — говорится в заявлении дворца, которое приводит телеканал Sky News.

В заявлении сказано, что король «хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания на прошлой неделе». Карл III «рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общества в вопросах здравоохранения», добавили во дворце.

По информации Sky News, Карл III госпитализирован в ту же больницу, где находится принцесса Уэльская Кэтрин, супруга принца Уэльского Уильяма. Как рассказали в Кенсингтонском дворце 17 января, она перенесла успешную плановую операции на брюшной полости.

В заявлении дворца отмечалось, что принцессу выпишут через 10-14 дней, после чего она вернется домой и продолжит восстанавливаться. Все мероприятия с участием Кэтрин будут отменены до Пасхи, которая в этом году отмечается в Великобритании 31 марта.

Как передает Sky News, перед госпитализацией Карл III посетил принцессу Уэльскую. Из-за состояния здоровья король Великобритании временно перестанет участвовать в публичных мероприятиях, сообщал ранее Букингемский дворец.

Карлу III 75 лет. Он стал королем Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II в сентябре 2022 года.