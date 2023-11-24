КПРФ не имеет отношения к сайту kanditat2024.ru, на котором предлагается выбрать «народного кандидата в президенты от левых и патриотических сил на выборах в марте 2024 года», заявил RTVI секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Он полагает, что онлайн-голосование было организовано общероссийским движением «За новый социализм» (ДЗНС) или его поклонниками.

Кандидат в президенты от левых сил будет традиционно выдвинут во время партийного съезда КПРФ 23 декабря.

Депутат Госдумы, коммунистка Анжелика Глазкова и ее супруг, лидер ДЗНС Николай Платошкин, на момент выхода публикации не ответили на вопросы RTVI о своей причастности к организации онлайн-голосования.

На сайте kanditat2024.ru среди претендентов заявлены: бессменный глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы Нина Останина, Денис Парфенов, Николай Харитонов, Анжелика Глазкова, губернатор Орловской области Андрей Клычков, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и предприниматель Павел Грудинин, который уже принимал участие в президентской кампании в 2018 году и занял второе место с результатом 11,77 % голосов (8,66 млн избирателей).

Выборы президента России ожидаются в марте 2024 года. Совет Федерации должен утвердить конкретную дату в середине декабря, вероятнее всего, это произойдет на 557-м заседании верхней палаты парламента 13 декабря.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Владимир Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что президент пока не объявлял о своем выдвижении на новый президентский срок.

В президентской гонке также собираются участвовать представители трех парламентских фракций КПРФ, ЛДПР и «Новых людей». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Владимира Путина. Кандидатом от ЛДПР, вероятнее всего, станет депутат Леонид Слуцкий, а партию «Новых людей» будет представлять предприниматель и депутат Алексей Нечаев.

Также о своих намерениях участвовать в избирательной кампании заявил находящийся в СИЗО экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков, который рассчитывает зарегистрироваться в ЦИК как самовыдвиженец.

Рассмотреть возможность участия в выборах собирался и политик Григорий Явлинский, председатель политического комитета партии «Яблоко», однако при условии «если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение».