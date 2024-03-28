Советский районный суд Красноярска назначил административный штраф в 450 тыс. рублей местному бару «Элтон», где проводились травести-шоу. Об этом сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в декабре 2023 года в полицию поступило сообщение о том, что в «одном из увеселительных заведений» проводятся «мероприятия, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Полиция провела проверку и составила административный протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (ч.1 ст. 6.21 КоАП).

«По результатам проверки полиции Красноярска вынесено решение о привлечении к ответственности организаторов нетрадиционных вечеринок», — заявили в МВД.

Согласно карточке дела, суд вынес решение о штрафе 26 марта, ответчиком указана компания «Элтон Джон Красноярск».

В ночь на 30 декабря 2023 года в баре «Элтон» прошел полицейский рейд, в результате которого были задержаны 23 человека. Телеграм-канал «КрасMash» писал, что полицейских «интересовали только мужчины».

Один из посетителей бара рассказал изданию «Проспекту Мира», что полиция приехала после жалобы на то, что двое мужчин якобы начали «обниматься и целоваться». По данным издания, у задержанных проверили документы и взяли отпечатки пальцев, после чего отпустили.

В самом баре заявили, что «проверочные рейды перед Новым годом — это стандартная ситуация в Красноярске». В телеграм-канале заведения говорилось, что полицейские опрашивали задержанных о «пропавшем мужчине, который якобы посещал Elton». В баре также отвергли причастность к ЛГБТ*-движению, заявив, что являются «культовым местом для отдыха со своей шоу-программой с участием актеров оригинального жанра». Позже все эти посты были удалены.

Как писала «Медиазона»**, в начале февраля 2024 года в Советский районный суд Красноярска поступил протокол о «пропаганде нетрадиционных отношений» в отношении бара «Элтон». Согласно картотеке суда, 19 февраля производство по делу было прекращено за «отсутствием состава административного правонарушения».

Жалоба Мизулиной

В феврале, после того, как в баре прошло травести-шоу по случаю Дня защитника Отечества, возмутившее главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, в заведение снова пришла полиция. Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале видео с вечеринки, заявив, что красноярский «ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку». В шоу участвовали мужчины, накрашенные и одетые как женщины.

Рейд в баре прошел при участии сотрудников Росгвардии и управления по контролю за оборотом наркотиков. В МВД сообщили, что проверили 19 посетителей и сотрудников заведения, 12 из них доставили в отдел полиции «для проверки». Бар также проверили на наличие запрещенных веществ и нелицензионного алкоголя.

26 февраля бар «Элтон» объявил о закрытии, отметив, что не может обеспечить безопасность посетителей и сотрудников в «ситуации, когда ведется пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими». Мизулина после этого поблагодарила полицию за «оперативную реакцию» и назвала закрывшийся бар «ЛГБТ*-притоном».

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** признана Минюстом России иноагентом