Россия делает все возможное для помощи жителям тех районов Курской области, на территорию которых вторглись украинские войска. Об этом 10 февраля журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«Россия делает все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована», — сказал Песков.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона готова к сотрудничеству с Москвой по вопросу создания гуманитарного коридора для россиян с приграничных территорий Курской области.

«Мы готовы открыть гуманитарный коридор из Курской области вглубь России в ответ на официальный запрос от Российской Федерации», — приводит слова украинского лидера France24.

В то же время, в офисе президента Украины выразили уверенность в том, что власти России не заинтересованы в организации такого коридора ввиду отсутствия соответствующих просьб.

Украинская сторона выступила с этими заявлениями в начале февраля 2025 года. В середине декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала ТАСС, что направила властям Украины просьбу организовать гуманитарный коридор для мирных жителей Курской области.

«Я обращалась уже к украинской стороне с тем, что они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место», — говорила она.

Москалькова также отмечала, что российские военные и администрация президента «нацеливают» на активизацию переговорного процесса и спасения людей с этих территорий. В начале февраля Песков заявил, что обсуждение возможного создания гуманитарного коридора зависит от контактов по линии военных, которые «не могут осуществляться в публичном режиме».

За день до заявления Песков врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к президенту России с просьбой увеличить выплаты местным жителям и отметил, что они «хотят жить на своей земле».