Обсуждение возможности организации гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приводит его слова телеграм-канал «Вы случали маяк».

«Обсуждение этого вопроса зависит от контактов, которые осуществляются по линии наших военных. Они безусловно не могут осуществляться в публичном режиме», — сказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что власти «делают все, что можно для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима».

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область в августе 2024 года, с тех пор в регионе идут бои. В декабре президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона вместо Алексея Смирнова. Во время прямой линии глава государства заявил, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из Курской области, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.

Накануне, 5 февраля, Хинштейн попросил Путина увеличить выплаты жителям Курской области. Также он рассказал, что сейчас из-за боевых действий в регионе нет возможности начать восстанавливать поврежденную или уничтоженную инфраструктуру, а также подсчитать нанесенный ущерб.

Хинштейн подчеркнул, что люди «хотят жить на своей земле» и «силами регионального бюджета» восстановить область, где идут или прошли боевые действия, не удастся. Путин на это ответил кратко: «Хорошо».