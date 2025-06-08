Вооруженный человек ворвался в мечеть, расположенную в йеменской провинции Эль-Бейда, и открыл стрельбу. В результате девять человек погибли, еще 12 — получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

Инцидент произошел вечером 7 июня в деревне Карн Аль-Аса. Верующие собрались на вечернюю молитву по случаю праздника Курбан-байрам, пишет Independent Arabia. Очевидцы утверждают, что сначала злоумышленник выстрелил в двух молодых людей, которые находились в магазине, после он направился в стоящую рядом мечеть и открыл огонь по верующим.

Independent Arabia указывает, что во время стрельбы в мечети работали громкоговорители, из-за чего крики раненых разносились по всему району. Это вызвало панику среди местных жителей, подчеркивает издание.

Данные о погибших и пострадавших разнятся. По информации Independent Arabia, жертвами стали более 12 человек, еще несколько — пострадали. В числе погибших издание называет владельца продуктового магазина и 12-летнего мальчика, который находился в мечети во время стрельбы и был ранен. Источник Almasdaronline указывает, что число жертв может вырасти по мере ухудшения состояния пострадавших.

По данным Independent Arabia, предполагаемого стрелка задержали спустя полтора часа после инцидента. СМИ пишут, что злоумышленник мог страдать психическим расстройством.