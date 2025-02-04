Криминалист Следственного комитета России (СКР) выпал из окна Судебно-экспертного центра на улице Строителей в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, мужчина выпал с четвертого или пятого этажа.

Падение увидели коллеги криминалиста, они вызвали скорую помощь. Сейчас медики пытаются реанимировать его на месте.

Ранее в этот день из окна здания Управления Федеральной антимонопольной службы по республике Карелия в Петрозаводске выпал 56-летний глава управления Артур Пряхин. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

В СУ СКР по Республике Карелия подтвердили RTVI смерть Пряхина, однако заявили, что подробности случившегося не подлежат разглашению.