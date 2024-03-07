Криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) могут вновь привлечь к уголовной ответственности после освобождения из колонии. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев.

По его словам, Калашова могут обвинить в том, что он занял «высшее положение в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК). Сейчас он отбывает наказание за вымогательство (ст. 163 УК).

«Шакро Молодой — это представитель старой, классической кавказской группировки, эдакой нашей версии знаменитой итальянской коза ностра. Такие воры, как Шакро, существовали с советских времен, но сегодня их время ушло. Они были последователями традиций, но быстро встали на путь коммерции и превратили преступность в бизнес», — считает Сергеев.

«Лента.ру» отмечает, что криминальный авторитет может выйти на свободу условно-досрочно весной или летом 2024 года.

В марте 2018 года Никулинский районный суд Москвы приговорил Захария Калашова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима по двум делам о вымогательстве. Следствие установило, что в 2015-м Шакро требовал 8 млн руб. у Жанны Ким — владелицы ресторана корейской кухни Elements, который был расположен на Рочдельской улице в Москве. Согласно материалам дела, переговоры с Ким переросли в драку и перестрелку. В результате были убиты два человека, еще семь получили ранения.

Второй эпизод вымогательства был связан с предпринимателем Львом Гарамовым: сначала он получал угрозы, а в апреле 2016 года был избит. Как указывало следствие, у Гарамова вымогали 10 млн руб.

Среди прочего, в суде заявили, что после смерти в 2013 году криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) Шакро Молодой занял позицию преступного лидера России и начал курировать профессиональных преступников.