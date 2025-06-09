Россия нанесла «ощутимый удар» по украинской авиации, выпустив высокоточные дальнобойные ракеты по аэродрому в Ровненской области — он ослабит воздушные силы страны, даже если какая-то техника уцелела. Такое мнение высказал «Ленте.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

Он пояснил, что разрушение взлетно-посадочных полос в результате этого удара не позволит оставшейся технике взлететь.

Важно также то, что у Украины в принципе немногочисленная авиация, поэтому любые подобные удары по аэродромам и воздушной инфраструктуре «критичны для ВСУ», заявил эксперт.

«Любые удары по аэродромам значительно ослабляют удары авиации по нашим войскам. А поскольку авиация у Украины немногочисленна, удар это ощутимый», — подытожил Глазунов.

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 9 июня был нанесен массированный удар по одной из баз тактической авиации ВСУ в районе города Дубно Ровенской области.

«Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам», — говорилось в сводке военного ведомства.

В российских военных пабликах после этого написали, что под Дубно могли быть уничтожены до пяти самолетов МиГ-29 и, возможно, один F-16. Также там горели цистерны с авиатопливом.

Военкоры пишут, что через аэродром среди прочего проходили грузы с боеприпасами для ВСУ, в том числе поступающие из Европы.