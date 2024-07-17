Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, критиковавшая руководство ВСУ и внесенная в базу «Миротворец», вышла из фракции правящей партии «Слуга народа». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Безуглая опубликовала видео, на котором заместитель спикера Рады Александр Корниенко зачитывает ее заявление в парламенте.

Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что Безуглая не теряет мандат с выходом из фракции, поскольку избиралась по мажоритарному округу, а не по партийному списку. Таким образом Безуглая становится внефракционным депутатом, отметил Гончаренко.

Выход из фракции «Слуга народа» Безуглая объяснила тем, что «больше не имеет моральных сил» ассоциировать себя с ней «даже формально». Она заявила, что не понимает приоритетов коллег по комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и обвинила комитет в том, что он «задавил» реформы, касающиеся Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ.

Комментируя выход из фракции, Безуглая обвинила ее представителей в «подковерном» объединении с оппозицией «в вопросах саботажа». Она добавила, что из-за своей критики военного руководства и закона о мобилизации подвергалась «наибольшим атакам» именно со стороны членов фракции.

Как утверждает Безуглая, она «всеми способами» пытается «пробиться» к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы поделиться «очевидными фактами» о проблемах в армии, но перед ней «каждый день встает заслон». Она пообещала, что продолжит соответстующие попытки.

Безуглая еще в январе пыталась выйти из фракции и партии «Слуга народа», назвав их «слабыми». По словам депутата, тогда ее заявление не приняли из-за неправильного оформления. Позже она сообщила, что вышла из партии, но продолжит поддерживать Зеленского.

Критика генералов и внесение в базу «Миротворец»

15 июля Марьяну Безуглую сняли с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Нардеп сочла это реакцией на «правду о проблемах в ВСУ». Безуглая при этом осталась заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

16 июля Безуглую внесли в базу «Миротворец», где публикуются данные о людях и организациях, представляющих, по версии администрации сайта, угрозу безопасности Украины. Безуглой вменяются «публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины».

Создатели базы обвиняют депутата в дискредитации, деморализации и препятствовании деятельности ВСУ, сознательном распространении гостайны, а также в попытке расколоть гражданское общество. По версии создателей «Миротворца», деятельность Безуглой «против руководства ВСУ» с 2022 по 2024 год «имеет явные признаки спланированной» в интересах России.

В ноябре прошлого года Безуглая раскритиковала тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за отсутствие «плана замысла на 2024 год» и призвала его уйти в отставку. Александра Сырского, который сменил Залужного на посту главкома ВСУ, депутат обвиняла в сокрытии истинного положения дел на фронте, авторитарности,»закручивании гаек» и возвращении к советским методам управления армией.

Незадолго до выхода из фракции «Слуга народа» Безуглая заявила со ссылкой на источники, что Сырский якобы готов к режиму прекращения огня и «разным вариантам “на тему капитуляции и принуждения к миру”». Нардеп добавила, что, оставаясь на посту главкома ВСУ, Сырский «снижает нашу боеспособность и убивает людей».

«Без неизбежного вмешательства президента как можно скорее наша армия сотрется и превратится в необученную сплошную пехоту “ограниченно годных” в “бригадах-зомби”», — написала Безуглая в телеграме.

Депутат также критиковала командование Воздушных сил Украины, систему ПВО, а министра обороны Рустема Умерова обвинила в «нулевом контроле» над ВСУ.