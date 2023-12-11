Российские военные телеграм-каналы 10 декабря заявили о продвижении и закреплении российских войск в городе Марьинка в ДНР, где с начала военной операции идут ожесточенные бои. Телеграм-канал RT опубликовал видео установки на западной окраине Марьинки еще одного флага России. По оценке военкоров, город «почти полностью освобожден». Подробнее о ситуации в Марьинке, — в материале RTVI.

Вечером 10 декабря RT сообщил, что штурмовики 2-го мотострелкового батальона 103-го полка подняли над Марьинкой российский флаг. До этого телеграм-каналы публиковали видео установки в Марьинке флага России и Знамени Победы в начале декабря.

По утверждению RT, российские штурмовые группы «закрепляются, усиливают позиции, ведут разведку, выявляют и уничтожают огневые точки ВСУ, а также готовят «почву для дальнейших действий».

«За ВСУ осталось не более двух домов у западной границы города, новые оборонительные рубежи украинской армии возводятся в нескольких километрах к западу от Марьинки», — сообщил телеканал.

Российский флаг установлен на Полиграфической улице в западной части Марьинки, говорится в сводке телеграм-канала «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука. Российские военные продвинулись сразу на нескольких улицах, что «Рыбарь» называет «существенным успехом».

«Таким образом российская армия практически полностью освободила населенный пункт. Под контролем ВСУ осталось всего 3% города», ― пишет проект.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» подчеркнул, что Марьинка «не взята». В сводке Минобороны России сообщается, что российские войска отразили в Марьинке атаки и нанесли «огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ» в районе населенного пункта. Генштаб ВСУ в свою очередь заявил, что украинские военные «продолжают сдерживать» российскую армию на Марьинском направлении.

«Рыбарь» о том, что означает взятие Марьинки

Российские войска больше года ведут бои за 30% западной территории Марьинки, и «только сейчас эта борьба близится к определенному завершению», пояснил в разговоре с RTVI Михаил Звинчук (проект «Рыбарь»). Однако говорить о том, что Марьинка уже взята, преждевременно, считает он.

По словам Звинчука, запад Марьинки представляет собой «сплошные руины». «Продвигаться по ним возможно только тогда, когда замолкают пушки противника и перестают летать дроны ВСУ. Только в этом случае мы можем говорить о каком-то продвижении дальше, потому что иначе штурмовые группы наши пройти никуда не могут», — отметил Звинчук.

По его утверждению, основной состав ВСУ эвакуирован из Марьинки в соседнее село Георгиевка. Отдельные очаги сопротивления остались на южном берегу Марьинского водохранилища, «но, вполне возможно, что на этой неделе зачистка Марьинки на юге завершится», предположил Звинчук.

К северу от водохранилища, по его утверждению, ситуация сложнее, поскольку там находятся поля и сельхозугодья с отдельно стоящими амбарами и зданиями, откуда «достаточно удобно и корректировать огонь по нашему войскам, и держать эту точку, потому что всё простреливается».

«Взятие Марьинки сейчас знаменует, в первую очередь, завершение семилетний, нет, даже восьмилетней истории, потому что 2015 году была еще возможности ее взять и, по сути, невзятая тогда Марьинка ― это своего рода кровоточащая рана на душе жителей Донбасса», — считает Звинчук.

«Победа имеет в первую очередь морально-психологическое значение, потому что в военном плане мы прекрасно понимаем, что даже занятие Марьинки не отодвинет пушки на достаточно далекое расстояние, чтобы они не били по Донецку, ― для этого нужно продвигаться все дальше, дальше и дальше. А у ВСУ было время для того, чтобы оборудовать, второй, третий, четвертый, пятый рубежи обороны. Поэтому ожидать, что после взятия Марьинки фронт посыпется, я бы не стал», — заключил собеседник RTVI.

Военкор Александр Коц — о перспективах после Марьинки

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в беседе с RTVI предположил, что российские войска в ближайшее время зачистят оставшийся «небольшой участок частного сектора» Марьинки, а после закрепления на позициях двинутся в сторону города Курахово. По словам Коца, на Донбассе это «один из мощных транспортных узлов, который связывает разные участки линии обороны» ВСУ.

Военкор считает, что продвижение российских военных в Марьинке благоприятно скажется на ситуации в самом Донецке, поскольку ВСУ придется отодвигать свою артиллерию дальше, чтобы не оказаться в зоне поражения российских гаубиц.

Говоря об украинской линии обороны, Коц отметил, что у ВСУ «с этим возникают проблемы», но в то же время они «очень серьезно» подходят к подготовке оборонительных сооружений.

«Насколько я понимаю, первую линию [обороны] будут строить военные. Следующую, уже вторую, третью, — гражданские. Но так, чтобы сейчас у нас открылся оперативный простор, и мы смогли бы скакать кавалерийским наскоком до Днепра, — конечно, такого нет», — считает военкор.

По его мнению, «мощная линия обороны» у ВСУ остается к северу от Авдеевки в районе Константиновки, Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации, а также на Южно-Донецком направлении.

«Тут, мне кажется, перспективнее смотреть на Авдеевский фронт. После взятия Авдеевки там может открываться дорога в тыл Южно-Донецкой группировки противника, где на сегодняшний момент они серьезные фортификации не возводили», — предположил Коц.

Что пишут военные каналы о ситуации в Марьинке

В Марьинке наши войска продвинулись еще больше, ознаменовав свой тактический успех установкой флага. Враг еще находится на окраине города, подразделения армии России также продвигаются севернее Марьинского водохранилища.

Военкор Александр Сладков

Сегодня мы имеем два участка, на которых ВСУ терпят серьезное поражение: это Марьинка и Клещеевка. В Марьинке у ВСУ остались считанные часы, их выдавливают в сторону Георгиевки (населенный пункт, вплотную прилегающий к Марьинке, состоящий, по сути, из двух улиц).

В Клещеевке у ВСУ не менее страшное положение. Наши войска охватывают населенный пункт, предоставляя украинцам два варианта: либо попасть в окружение, сдаться или погибнуть, либо отступить. При всех вариантах информационная картина для Киева медленно приобретает серые тона, вместо недавних радужных.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad)

Противник признает утрату некоторых позиций в Марьинке и общее ухудшение ситуации на этом направлении, отмечая, что особенно тяжко ВСУ сейчас приходится на Авдеевке, в районе Артемовска и в Марьинке. Ухудшение ситуации является прямым следствием провала наступления ВСУ, где Генштаб ВСУ успешно растранжирил оперативно-стратегические резервы, а как понадобилось заделывать потенциальные трещины на фронте, потребовалось спешно снимать несколько бригад с Запорожского направления и бросать их в не до конца восстановленном состоянии под Марьинку, Авдеевку и Артемовск. С попутным поиском виноватых в том, кто до этого довел.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко

Марьинка: еще идут тяжелые бои за освобождение этого города. 5-я бригада и 150- я дивизия давят врага. До освобождения осталось совсем немного, но этот путь еще надо пройти и наши парни обязательно это сделают.