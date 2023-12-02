Военкоры и телеграм-каналы сообщили о переходе населенного пункта Марьинка в ДНР под полный контроль армии России. Однако провоенные блогеры назвали эти выводы поспешными. Подробнее о ситуации в Марьинке — в материале RTVI.

О чем сообщили телеграм-каналы

1 декабря несколько российских телеграм-каналов, в том числе Mash и «Военный осведомитель», сообщили о зачистке Марьинки к юго-западу от Донецка. Среди прочего, в каналах распространились кадры с поднятыми в Марьинке флагом России и Знаменем Победы. Кроме того, Mash опубликовал видео, на котором, как утверждается, бойцы 103-го полка 150-й дивизии ВС России заявляют о переходе населенного пункта под контроль российской армии.

Эти публикации дали повод околовоенным блогерам писать, что Марьинка перешла под полный российский контроль. В частности, об этом сообщил военный аналитик BILD Юлиан Рёпке. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин написал, что «Марьинка посыпалась», а военкор Евгений Лисицын сослался на сообщения телеграм-канала из украинского сегмента о потере населенного пункта.

«Говорят, обороняли, обороняли, но не смогли», — отмечается в его посте.

Официального подтверждения о полном занятии Марьинки от Минобороны России не поступало. В последней сводке ведомства указывается лишь, что за последнюю неделю российские военные «нанесли поражение живой силе и технике ВСУ» в боях за этот населенный пункт.

Командование ВСУ также не комментировало сообщения о продвижении российских сил в Марьинке. В то же время военкор ВГТРК Андрей Руденко обратил внимание, что украинский телеграм-канал «НачШтабу» сообщил: «К сожалению, можно сказать, что Марьинка практически потеряна».

«Наши силы по-прежнему контролируют ряд секторов в западной части населенного пункта. Противник бросил туда много сил», — говорится в сообщении канала.

Большинство военкоров и провоенных блогеров назвали данные о полном контроле над Марьинкой преждевременными. Судя по сводкам военкоров и OSINT-проектов, в действительности речи об этом действительно не идет — пока ВС России зафиксировали контроль над юго-западной частью населенного пункта.

Что происходит в Марьинке — глазами военкоров

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука:

ВС РФ заняли несколько улиц в юго-западной части города и установили флаг на одном из крайних домов. Говорить же о полном взятии населенного пункта пока преждевременно, хотя ситуация развивается в этом направлении все сильнее, — ВСУ все еще удерживают позиции в северо-западной части города.

Противник пока еще продолжает удерживать позиции в северо-западной части (это 5-7%). Боестолкновения в данном населенном пункте представляют собой бои от подвала к подвалу, так как из-за полностью разрушенных построек, укрытий просто нет. Однако, сам факт того, что наши прошли почти всю Марьинку от края до края говорит о том, что вскоре населенный пункт может быть полностью зачищен.

Сейчас на фоне неудач сразу на нескольких участках фронта начинают осыпаться даже казавшиеся ранее неприступными бастионы врага. ВС РФ смогли обойти Марьинку с юго-запада и заняли окраины города. Противник, прижатый к реке Осикова, еще удерживает северо-западные окраины города, но это уже скорее агония — единственный маршрут для снабжения гарнизона уже простреливается из ПТУРов и стрелкового оружия.

Военный аналитик Борис Рожин:

Несмотря на сообщения о полном взятии Марьинки это пока не так, город еще не дочищен до конца — противник остается на северо-западных окраинах города. Так что ждем официальных заявлений по прогрессу в Марьинке.

Несмотря на преждевременные сообщения о взятии Марьинки, стоит отметить.

1. Наши войска на многих направлениях сейчас владеют инициативой.

2. Есть хорошие зацепки для освобождения в декабре нескольких населенных пунктов — Марьинки, Клещеевки, Андреевки, Степового.

3. Есть перспективы дальнейших успехов в районе Авдеевки в целом.

4. Противник утратил инициативу практически на всех участках фронта и вынуждено переходит к стратегической обороне, растратив свои оперативно-стратегические резервы. Теперь активные ходы делает наш Генштаб. Результаты увидим в ближайшие месяцы.

5. Легко не будет.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный:

Противник еще сохраняет присутствие в этом спутнике Донецка, но сейчас нет оснований считать, что это присутствие продлится долго. Ожесточенные бои за этот спутник столицы ДНР шли с момента начала боевых действий в Донбассе. От населенного пункта фактически ничего не осталось. Из Марьинки противник долгие годы наносил удары по Донецку. Киевский режим фактически потерял еще одну ключевую точку у самого фронтового города-миллионника России.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

Противник по-прежнему обороняется в нескольких домах, однако взятие этого важнейшего пригорода Донецка — вопрос считанных дней. Именно из Авдеевки и Марьинки ВСУ годами обстреливали столицу ДНР.

Марьинку штурмовали почти два года. Противник превратил этот населенный пункт в крепость. Все дома в частном секторе соединены через подвалы ходами сообщения, все усыпано минами. Обстановку украинцы контролировали с многочисленных камер.

Из большей части частного сектора противника удалось вытеснить к прошлой осени, однако он закрепился в многоэтажках на западе, которые и удерживал до недавних пор. Освобождение Марьинки серьезно пошатнет донбасский укрепрайон ВСУ и позволит взять под огневой контроль трассы, по которым снабжается угледарская группировка. А это, в свою очередь, окажет серьезное влияние на расклад сил и на южнодонецком направлении.

Военкор Роман Сапоньков:

По Марьинке рано радоваться, к сожалению. Если мягко, то одно подразделение решило поднять флаг на самом крайнем доме и отчитаться о взятии Марьинки целиком. <…> В результате вся страна вчера покаталась на эмоциональных качелях <…>.

Военкор Владимир Романов:

Бойцы с мест сообщают о том, что информация о полном контроле над н.п. — мягко говоря преждевременна.

В конце весны на штурм данного н.п. заводили одно именитое подразделение которому было выдано великолепное обеспечение артиллерей. Было пройдено 200 метров (официально заявлялось о 500), после чего именитое подразделение было выведено.

Военкор Александр Сладков:

От линии, на которой заканчивается наш контроль, до окончания Марьинки, до городской черты, километр. Нам еще километр Марьинки штурмовать.

Я не хотел ввязываться в эти обсуждения, но читателей жалко. Им эту «ужевзятуюмарьинку» втюхивают даже не первый год. Кто только не бился за этот населенный пункт. Самые «громкие» заходили и тут же объявляли: «Мы взяли центр Марьинки!». Но этот центр, к тому времени, давно уже был наш. И тд и тп.

Почему мы никак не возьмём Марьинку? Не можем пройти поля справа и слева. Почему не можем пройти поля? Мы проходим, очищаем вражеские окопы, закрепляемся, но нас выбивает вражеская артиллерия (контрбатарейный потенциал необходимо увеличивать).

На днях мы попробовали в сотый раз обойти Марьинку, но неудачно. Старая песня об артиллерийских средствах разведки. Если возьмем Марьинку, а мы её возьмем без вариантов, то дальше пойдут не менее важное Курахово, справа Красногоровка.