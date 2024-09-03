Крупнейшей иностранной компанией в России по итогам 2023 года стал китайский автоконцерн Chery, следует из рейтинга Forbes. Всего в список вошли 50 компаний, из которых 11 — китайские.

По оценке издания, выручка Chery выросла в четыре раза и превысила 590 млрд рублей по итогам 2023 года. На российском рынке компания продала более 220 тыс. автомобилей под брендами Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour.

Портал Autonews.ru писал, что по итогам первого полугодия 2024 года Chery Group впервые в своей истории вошла в список Fortune Global 500 — один из самых престижных рейтингов крупнейших мировых компаний. Китайский автоконцерн занял в нем 385-е место с выручкой $39,0917 млрд.

Прошлогодний рейтинг Forbes возглавила сеть магазинов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен». Теперь она выбыла из списка, поскольку головная компания сети — группа Adeo — передала контроль над российскими активами местному топ-менеджменту.

Adeo сообщила о намерении передать контроль бизнеса в России местному менеджменту марте 2023 года. Виктор Евтухов, занимавший тогда пост замглавы Минпромторга, назвал такое решение «цивилизованным и разумным». Он отмечал, что власти будут помогать «российским управленцам в решении всех возникающих вопросов». В июне 2024 года стало известно, что «Леруа Мерлен» сменит в России название на «Лемана про».

Помимо «Леруа Мерлен», из-за продажи российского бизнеса из нового рейтинга Forbes вышли:

нидерландский телекоммуникационный оператор VEON,

казахстанский производитель драгоценных металлов Solidcore Resources,

британо-австрийский лесоперерабатывающий холдинг Mondi,

французский производитель продуктов питания Danone,

турецкая строительная компания Rönesans Holding.

За 2023 год суммарная выручка участников рейтинга Forbes выросла на 31% и превысила 6,7 трлн рублей. Издание называет такой прирост «гигантским» и связывает его с продажами китайских автопроизводителей на российском рынке.

Помимо Chery, в топ-10 вошли еще две китайские компании, производящие легковые автомобили, — Great Wall Motor (5-е место) и Geely Automobile (10-е место). Выручка российского подразделения Great Wall Motor по итогам 2023 года выросла в четыре раза — до 323 млрд рублей. Выручка российской «дочки» Geely Automobile «Джили-Моторс» увеличилась в 3,2 раза — почти до 200 млрд рублей.

Forbes отмечает, что в рейтинге 2022 года в списке была только одна китайская компания — Huawei Technologies. В список 2024 года вошли 11 предприятий с головным офисом в Китае. Предыдущим лидером по числу участников в рейтинге были США — в список Forbes входило семь американских компаний.