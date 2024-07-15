Все очаги пожаров на территории туристических баз в Краснодарском крае потушены, передает МЧС. Из-за пожара в окрестностях хутора Дюрсо под Новороссийском пришлось ввести режим ЧС, сообщил ранее глава города Андрей Кравченко.

По данным регионального оперштаба, за медпомощью обратились два человека, но оба отказались от госпитализации. Краснодарские СМИ сообщали, что охранник одной из баз отдыха, до которой добрался огонь, получил ожоги обоих предплечий.

В общей сложности, по данным МЧС, от огня пострадали 68 строений. В тушении задействованы более 320 пожарных и 84 единицы техники, включая самолет Ил-76 и вертолеты Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами. Работу спасателей осложняли жара и сильный ветер. Сейчас выгоревшую территорию проливают водой, чтобы прекратить тление и предотвратить возможное повторное возгорание.

Судя по сообщениям местных телеграм-каналов, ночью в тушении пожара в Сухой Щели активно участвовали волонтеры. Утром некоторые из них на квадроциклах поехали к хутору Дюрсо, чтобы доставить туда воду. Власти при этом предупреждали, что в связи с пожаром проезд в сторону хутора закрыт для всех, кроме проживающих на этой территории.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар охватил площадь в 62 гектара. «В тушении принимают участие сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры. По моему поручению на месте развернут оперативный штаб. Работой руководит мой заместитель Александр Нестеренко, который постоянно докладывает обстановку», — уточнял глава региона.

В пункте временного размещения остаются 17 человек, остальные эвакуированные отдыхающие уехали по домам. Министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков заверил, что гражданам, чье имущество пострадало при пожаре, будут выплачены компенсации.

Пожар начался 14 июля. Из-за него с баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель» были эвакуированы 296 человек. На базах «Фрегат», «Энергетик» и «Голубая волна» огонь уничтожил строения и автомобили. Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении и/или уничтожении лесных насаждений.

По словам Кравченко, первое сообщение о возгорании поступило от базы «Романтик», где загорелись сухая трава и деревья. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени, которое вскоре добралось до базы «Фрегат». С баз «Романтик» и «Голубая лагуна» эвакуировали 220 человек, включая 40 детей. С базы «Фрегат» были вывезены примерно 500 человек и отогнаны 30 автомобилей.

В «Абрау-Дюрсо» уточнили, что центр винного туризма при пожаре не пострадал, и возгорание не представляет угрозы для производственных помещений и виноградников.