До 2/3 месячной нормы осадков выпадет в Москве 1 апреля, а теплая погода постепенно начнет сходить на нет, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Есть ли риск возвращения в февральскую погоду, ждать ли похолодания и какой будет температура в столичном регионе, рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этой неделе из апреля в февраль мы совершенно точно не перенесемся. Останемся в апреле, а может быть, даже и забежим вперед, во вторую половину апреля», — сказал синоптик.

По словам Шувалова, 1 и 2 апреля ожидаются дожди и снижение дневной температуры с +15 до +8… +10 градусов. Выше этих показателей столбик термометра в эти дни «не перепрыгнет».

«А четверг, пятница опять без дождей, опять подрастает давление и опять температура до +12… +14 градусов. Может быть, в ночь на четверг еще до нуля будет утром, но это только по области», — добавил он.

По предварительным данным синоптика, ожидаемое похолодание отодвигается на вторую половину воскресенья и грядущий понедельник.

«Вот здесь можем ждать крутой поворот, но я бы не сказал, что [вернемся] к февралю. Я бы сказал, что все-таки к середине марта», — заключил Шувалов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в первые дни апреля ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди, однако температура от +9 до +14 градусов продолжит оставаться выше климатической нормы и будет соответствовать не первым числам месяца, а 10-12 апреля.

Позднее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что 1 апреля прогнозируется температура выше нормы «практически на всей территории» страны. В то же время, он предупредил, что с 4 апреля прогнозируются отрицательные аномалии в северной половине европейской части России.