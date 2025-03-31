Температура воздуха 1 апреля прогреется выше климатической нормы на территории всей России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории России 1 апреля температура прогнозируется выше нормы, то есть почти нет регионов, где температурные аномалии были бы отрицательными», — сказал Вильфанд

Жителям европейской части страны, как отметил синоптик, стоит ждать на 2—4 градуса выше нормы, а в Южном федеральном округе — на 8—10 градусов.

По словам Вильфанда, температура значительно превысит норму — на 8-10 градусов — в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, а также в Якутии. Синоптик подчеркнул, что на остальной территории страны показатель будет выше климатических характеристик примерно на 2 градуса.

При этом уже 4 апреля прогнозируются отрицательные аномалии в северной половине европейской России и в северной половине Сибирского федерального округа.

«В Санкт-Петербурге в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, дневная и ночная температуры будут около плюс 10 градусов», — уточнил синоптик.

По словам Вильфанда, в субботу, 5 апреля, днем ожидается понижение температуры до 0… +5 градусов. Синоптик не уточнил будут ли какие-либо аномалии в Москве и Московской области.

В Приволжском федеральном округе ожидается высокая дневная температура в первой половине недели, так как воздух будет поступать с юго-востока. Температура составит около +15 градусов. Затем в регионе ожидается постепенное понижение до +10 градусов. Во второй половине недели прогнозируются дожди.

Ранее Вильфанд спрогнозировал в Центральной России резкое потепление, связанное с антициклоном. По словам синоптика, атмосферное давление достигло рекордных значений «для пятой пятидневки марта».