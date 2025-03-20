В начале следующей недели дневная температура в Центральной России поднимется +10°C и выше, при этом ночи останутся холодными, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, начало постепенного повышения температуры ожидается в четверг, 20 марта.

«При этом ночи до конца этой недели и даже в начале следующей недели будут холодные, в диапазоне от 0 до -5, а по области — даже до -7°C. Днем будет +7-10 градусов, а в понедельник, во вторник температура перевалит через десятиградусную отметку», — отметил он.

Также Вильфанд пояснил, что повышение температуры связано с антициклоном в Центральной России. Также ожидается значительное увеличение давления.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в ближайшие выходные давление будет близким к рекордным значениям «для пятой пятидневки марта».

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RTVI, что в конце рабочей недели погоду уже будет определять периферия антициклона. До конца месяца снега уже не ожидается, а тот, который выпадет к четвергу, растает на всей территории Московского региона. По словам синоптика, земля прогреется при положительных температурах.