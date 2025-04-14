Женщина из города Канск Красноярского края, задержанная по обвинению в убийстве троих собственных детей, страдает параноидальной шизофренией. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах. Ранее краевая прокуратура сообщала, что подозреваемая стоит на учете у психиатра.

Обвиняемой 29 лет. Как пишет «Комсомольская правда» (КП), к врачам она обратилась в 2019 году. Медики диагностировали у нее острое психическое расстройство с раздвоением личности. По словам источника издания, после задержания она начала говорить «бессмысленные фразы» и спрашивать, где дети.

Аналогичную информацию рассказала «Аргументам и фактам» старший помощник руководителя регионального управления СК Юлия Арбузова.

«Предварительно, у женщины признаков опьянения нет. Она нормально двигается, однако говорит бессмысленно. Вероятно, у нее случилось психическое расстройство, чем оно было вызвано, пока неясно», — пояснила представительница СК.

В ведомстве подтвердили, что в 2019 году женщина обращалась в Красноярский краевой психоневрологический диспансер. В СК добавили, что подозреваемая «замужем, не работает, не судима». По данным телеграм-канала Shot, диагноз «шизофрения» ей поставили в прошлом году.

Посещала баптистскую церковь и задавала странные вопросы

Соседи и знакомые подозреваемой указали на ее «нелюдимость и странность». «Комсомольская правда» отмечает, что два года назад старший ребенок в семье пошел в школу, но женщину ни разу не видели на родительских собраниях или линейках.

Собеседники издания утверждают, что многодетная мать не состояла в школьных чатах, поскольку якобы плохо относилась к мессенджерам и соцсетям. Не видели в учебном заведении и отца мальчика. Как пишет издание, мужчина мог поднять руку на жену и детей.

«Она очень странно выглядела всегда, даже как-то пугающе. Глаза то ли грустные, то ли потерянные, пустые… В свои 29 лет одевается старомодно: ходит с платочком на голове, как бабушка! Длинные юбки в пол и полностью закрытая одежда», — описала собеседница «Комсомольской правды» мать убитых.

По словам соседей, женщина редко выходила из дома, но иногда могла заговорить с ними — спрашивала о погоде или цветах стоящих рядом машин.

«Все это выглядело странно и нелепо. Даже слух ходил, что у нее «не все дома»», — говорит другая собеседница КП.

Другая соседка рассказала канскому телеканалу, что эта семья поселилась на улице Герцена около трех лет назад. Они были «спокойными, ничем не отличались от других». Дети могли «баловаться другой раз», но «дети и есть дети».

Вместе с тем женщина отметила, что с соседями подозреваемая не общалась и даже «сторонилась их». Ее муж «более менее» мог поговорить, а она «вообще не здоровалась ни с кем».

«Не общалась, и вообще она какой-то странный человек, неадекватный. <…> У нее, конечно, крыша ехала», — заключила собеседница и добавила, что задержанная якобы разговаривала сама с собой.

В разговоре с Инфо24 местные жители заявили, что многодетная мать посещала Церковь евангельских христиан-баптистов. Она нередко приходила к соседям, предлагала им литературу о боге. Кроме того, женщина якобы говорила, что бросает детей и уходит в церковь.

Что известно об убийстве

Тела троих детей — четырехлетней девочки и мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет — обнаружили днем 14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске. Следствие подозревает в убийстве 29-летнюю мать. После произошедшего она пришла к родителям и рассказала о содеянном, в ходе допроса она также признала свою вину.

Прокуратура отмечает, что семья была полной. С октября 2024 года она состоит на профилактическом учете: отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына.

В семье был четвертый ребенок — мальчик семи лет. В момент убийства он находился у бабушки с дедушкой, писали СМИ. Вместе с тем старший помощник руководителя регионального управления СК Юлия Арбузова заявила «Аргументам и фактам», что предварительно выживший ребенок находился в доме, где было совершено убийство, но не видел произошедшего.

«Он мог находиться в другом помещении. Потом женщина забрала мальчика и пошла к своим родителям, которым рассказала о произошедшем. Ее отец пошел в дом и обнаружил там детей, после чего они позвонили в полицию», — сказала собеседница издания.

Возбуждены уголовные дела об убийстве с особой жестокостью (пп «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК), а также по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч.3 ст. 293 УК). В ближайшее время будет решен вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.