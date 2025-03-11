Житель Подмосковья, сбивший из ружья беспилотник в ночь на 11 марта, — «молодец», но это не значит, что «каждому желающему надо дать ружье». Такое мнение высказал в беседе с RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, отвечая на вопрос, нужно ли развивать в России «народную ПВО».

Депутат отметил, что против атак беспилотников задействованы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и несколько уровней защиты, «но это отдельный вопрос, почему [дроны] пролетают».

«Выводы, конечно, сделает и страна, и Министерство обороны, и мы делаем выводы, и успешно делаем выводы, но не до конца. <…> Примут меры, дроны все равно будут сбиваться. Сейчас выводы сделают серьезные», — сказал Заварзин.

Он отметил, что участники военной операции, помимо боевого оружия, используют на фронте ружья, поскольку они показали эффективность против БПЛА.

«Поэтому без всякого утрирования, молодец мужик, из ружья сбил! Польза! Но не надо говорить, что тогда каждому желающему надо дать ружье, абсолютно нет», — уверен Заварзин.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил, что поступает много предложений по защите промышленных и военных объектов от беспилотников и по задействованию волонтеров в борьбе с дронами, но эти инициативы не проходят согласование силовиков и Минобороны. Матвеев привел в пример предложение самарских летчиков малой авиации сбивать БПЛА с помощью самолетов Як-52.

«Но у МО, понятно, всегда “все есть, ничего не надо”, а логика силовиков и губернаторов понятна: если сбитый самодеятельно БПЛА упадет на кого-то и убьет его, кто будет отвечать? Поэтому зачастую вражеские беспилотники, видимые сотни километров, долетают до цели, где их “обломки” атакуют назначенные объекты», — пишет депутат в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эта проблема не имеет «однозначного ответа и вряд ли мы его от кого дождемся».

В ночь на 11 марта российские регионы подверглись крупнейшей атаке беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили более 370 дронов. В Подмосковье местный житель — ветеран боевых действий в Чечне — сбил беспилотник из охотничьего ружья в районе деревни Дулебино. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил губернатору Московской области и Минобороны представить мужчину к награде. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал наградить бывшего военного медалью «За храбрость».