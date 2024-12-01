Авиационные власти Кубы отменили выпущенные ранее извещения о дефиците топлива — полеты из России будут проходить в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря», — написал Кореняко.

Он отметил, что рейсы между Россией и Кубой буду выполнены в соответствии с расписанием, которое ранее сформировали кубинские авиавласти. Минтранс и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между странами для соблюдения интересов российских авиакомпаний и граждан, добавил Кореняко.

До этого, 30 ноября, Росавиация предупредила о возможном изменении программы полетов российских авиакомпаний между Россией и Кубой. Это было связано с извещениями со стороны кубинских авиавластей о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в первую неделю декабря.

Для сохранения программы полетов было принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса. Это увеличило бы продолжительность рейсов на пять часов в каждом направлении, отмечали в Росавиации.

Изменения в расписании перевозчиков

Рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро выполняют авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind.

Nordwind 30 ноября на пять часов задержала рейс, который должен был вылететь из Москвы на Кубу. В компании объясняли, что задержка связана с сообщением авиарегулятора Кубы о дефиците авиатоплива в кубинских аэропортах.

Позднее перевозчик изменил расписание рейсов по этому маршруту на 30 ноября и 1 декабря. «Ситуация по последующим рейсам в/из Кубы находится в стадии решения. Информация будет обновляться», — отметили в Nordwind.

В «Аэрофлоте» говорили, что им известно о перебоях с топливом на Кубе и что компания находится в контакте с авиавластями, а также с поставщиками топлива «для скорейшего решения ситуации».

В пресс-службе туроператора Tez Tour сообщали РБК, что в компанию не поступало уведомлений об изменениях расписания перевозчиков.