Правозащитник, член партии «Яблоко» и бывший фигурант «Болотного дела» Николай Кавказский* заявил, что «был в некотором шоке» из-за решения Минюста внести его в реестр иностранных агентов. В беседе с RTVI он допустил, что в Минюсте принимают решения, «кидая кубики».

По словам Кавказского*, признание иноагентом вызвало у него «негативные эмоции», поскольку, по его словам, он — «сторонник легальной оппозиционной политической деятельности», который «старался соблюдать все репрессивные законы, насколько это было возможно».

«Но если прочитать объяснение Минюста, то меня фактически за мои оппозиционные взгляды, за оппозиционную деятельность внесли в этот реестр. Я планирую оспаривать, буду обращаться в суд», — сказал Кавказский*.

Конкретную причину своего внесения в реестр иноагентов правозащитник не знает и считает, что это могло произойти «из-за чего угодно».

«Мне кажется, что в реестр просто вносят всех заметных оппозиционных деятелей, просто используя какой-то… Там, не знаю, кубики кидают или у них другой какой-то инструмент рандома», — добавил он.

Кавказский* оказался в реестре иноагентов в пятницу, 25 октября. В Минюсте объяснили такое решение тем, что он распространял материалы иноагентов, а также «недостоверную информацию» об избирательной системе России, равно как и о решениях и политике российских властей.

Помимо Кавказского*, в реестр иноагентов попали издание Astra*, литературовед Олег Лекманов*, удмуртский активист Артем Медведев* и блогер Антон Хардин*.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов