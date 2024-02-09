Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене главнокомандующего украинской армией. Вместо Валерия Залужного на эту должность назначен Александр Сырский, ранее командующий сухопутными войсками. Как на кадровые перестановки в ВСУ отреагировали российские военкоры и Z-блогеры — в материале RTVI.

Военкор ВГТРК Александр Сладков

Считаю, Зеленский правильно сделал. Залужный утонул в любви и уважении подчиненных и ярых патриотов Киевской власти. Это становится опасным для украинского режима. Киеву сейчас совершенно не требуется «человечный главком». Им нынче нужен военачальник, умеющий отключать всю мораль, генерал, способный посылать на смерть, убивать и своих и чужих по приказу Верховного. Это и есть Сырский. Все четко.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Обсуждать или сравнивать их навыки военачальников бессмысленно хотя бы потому, что должность эта в такой стране, как Украина, априори не самостоятельная. Главком ВСУ лишь исполняет волю кураторов из НАТО, которые считают себя хозяевами на украинском поле боя — они же платят, они и Неньку танцуют.

И летом 2023-го западная военная мысль потерпела безоговорочное поражение. Залужный это понял слишком поздно. Может даже достал с полки томик Валерия Герасимова, и попытался что-то в себе исправить, начав действовать малыми пехотными группами. А самодеятельности хозяева не прощают. Может быть в этом и есть главная тайна увольнения Залужного?

Военкор, репортер ВГТРК Андрей Руденко

Вопрос здесь остается открытым: хорошо это для нас или плохо? С одной стороны, за два года Залужный стал для нас понятен как враг, его шаги были прямолинейны и очень часто туповаты. Он положил огромное кол-во людей в Артемовской мясорубке, повел в контрнаступление солдат на наши подготовленные позиции в Запорожье. Вся эта тупость давала нам фору. С другой стороны, несмотря на все эти проколы, его реально уважают украинские солдаты и его отставка внесет в и так не лучшую атмосферу, еще больший упадок настроений.

Взять сейчас на себя командование ВСУ, это все равно, что встать за штурвал корабля с огромной пробоиной. А как известно, капитан всегда тонет вместе со своим кораблем. Так что ждем назначения самоубийцы на этот пост, ведь именно этому человеку вначале придется уничтожить и так разорванную армию Киева, а затем и ответить за это.

Военкор Юрий Котенок

Двум «З» стало тесно на «киевском Олимпе», Залужного скушали. Банковой, конечно, нужно найти виновника в отсутствии успехов ВСУ, но есть и другая причина. Несмотря на всю риторику о продолжении «вiйны до кiнця» и ужесточение мобилизации, Киев будут ставить перед новыми условиями. Рано или поздно ему придётся договариваться, а Залужный превратился в слишком самостоятельную фигуру, которая гораздо популярнее «комика-наркомана» с вечно бегающими глазами.

Автор телеграм-канала «Рыбарь», экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук

От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Военный блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio)

Каюсь, даже во внимание его не принимал. Судя по известным «успехам» Сырского, это как однорукого карточным шулером поставили. Херой Бахмута, «Генерал-200».

Военкор Роман Сапоньков

Залужного заменили на генерала-автора Дебальцево и бахмутской мясорубки, у которого в армии кличка генерал-мясник, который не смог удержаться в армии России конца 90-х. Потому что умные люди всегда ставят министром обороны человека-тень. А как известно, куда крестьяне, туда и обезьяне.

Назначение Сырского вместо Залужного может быть выгодно для нас с точки зрения его готовности охотнее поддерживать политические решения украинской власти, вместо сугубо военной необходимости (за которую выступал Залужный) и склонность нового главкома к операциям без оглядки на понесенные в них потерях. Также смена популярного в войсках командующего, имеющего реноме «своего парня», на того, за кем тянется шлейф «мясника», негативно скажется на моральном духе противника как минимум в краткосрочной перспективе.

Новый глава ВСУ Александр Сырский:

— родился во Владимирской области,

— окончил Московское высшее общевойсковое командное училище,

— не говорит на украинском, общается исключительно на русском языке.

Очевидно, что популярным в современной Украине он стать не сможет, а значит нет никакой угрозы для Зеленского.

Военный волонтер Алексей Живов

Интересный феномен: новый главком Сырский — русский и по своим корням, и по месту рождения. Образование он получил в Москве, а ломать язык об украинскую мову не стал даже после начала СВО. И все же, именно он возглавил прокси армию НАТО (в простонародье ВСУ), которой суждено погибнуть от русского оружия.