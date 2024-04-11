Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости эвакуировать всех жителей правобережной части Кургана, которой грозит затопление из-за подъема воды в реке Тобол. Микрорайоны и СНТ, населению которых рекомендовано перебраться в пункты временного размещения, перечислены на сайте курганской мэрии.

Выступая перед сотрудниками курганской городской администрации, УВД и МЧС, глава региона пояснил, что сбросы с Каратомарского водохранилища в Казахстане «не прекращаются», поэтому «зеркало воды, которое движется на Курган, к сожалению, постоянно пополняется».

Телеграм-канал «Погоны и галстуки» утверждает, что по итогам собрания в курганской филармонии Шумков отправил чиновников в рейды по затапливаемым районам города.

«После его речи всех посадили в автобусы и, разбив по парам, отправили в рейды по правому берегу реки Тобол. Надо обходить жителей частного сектора и вручать памятки, в которых они должны расписаться, что отказываются эвакуироваться и несут за это ответственность», — сообщил источник канала.

По его словам, в рейды были отправлены женщины, в том числе пожилые, поскольку чиновников мужского пола еще до начала встречи привлекли к работам по укреплению дамбы.

Ранее Шумков сообщал, что в ночь на 11 апреля уровень воды в реке Тобол в районе Звериноголовского (выше Кургана по течению) достиг ровно 10 метров, на 1,1 метра превысив отметку «неблагоприятных явлений». По словам губернатора, в областной столице река может подняться до 11 метров и выше.

Пресс-служба регионального правительства утром 11 апреля сообщала, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана за ночь повысился на 8 см и достиг 383 см.

В Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за паводка. МЧС предупредило о риске затопления 62 населенных пунктов, включая 4,3 тысячи домов и более 5,5 тысячи приусадебных участков. Численность населения территорий, которым угрожает наводнение, оценивается в 18,7 тысячи человек.

Для защиты от паводка священники Курганской епархии провели «воздушный крестный ход» над регионом на самолете Ан-2. Они присоединились к сотрудникам МЧС, которые совершали плановый облет территории с целью оценки паводковой ситуации.

На борту был совершен молебен «о преодолении стихийного бедствия»: священнослужители, взяв в собой чудотворную Казанскую Чимеевскую икону Божией Матери, прочли акафист Божией Матери. На высоте около 500 метров Ан-2 пролетел над Курганом и населенными пунктами Смолино, Утятское, Глядянское, Боровлянка и Звериноголовское, Куртамышским, Кетовским и Каргопольским районами, после чего приземлился на аэродроме «Логовушка».

Канал «Погоны и галстуки» утверждал, что этот молебен планировалось провести раньше на несколько дней, но его пришлось отложить из-за прибытия в регион главы МЧС России Александра Куренкова и неблагоприятных погодных условий. Курганские священнослужители совершают «облеты с иконами» по меньшей мере с 2005 года, в том числе и с молитвами о прекращении паводков.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил ранее призвал жителей Курганской области сплотиться перед угрозой наводнения, выполнять указания властей и вовремя эвакуироваться, не подвергая опасности себя и близких. Он также объявил, что в храмах региона пройдут специальные молебны об избавлении от угрозы затопления.