Уровень реки Тобол в курганском селе Звериноголовское поднялся до 10 м, таким образом достигнув «неблагоприятной» отметки. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11.04.2024 ровно 10 метров. На 1 м и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган», — говорится в сообщении главы региона.

По данным на на 6:00 мск, уровень в реке в районе Кургана увеличился на 8 см за ночь и достиг 383 см.

При этом уровень воды в реке в районе самого Кургана, по данным на 6:00 мск, за ночь вырос на 8 см и составляет 383 см, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По прогнозу МЧС России в результате паводка на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

9 апреля Шумков писал, что приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. Также губернатор предупреждал, что уровень воды в Тоболе поднимется до 11 м. Если уровень воды достигнет 14 м, то должны будут эвакуироваться порядка 280 тыс. человек, если 9 м, то число эвакуированных составит 17,8 тыс. человек, пояснял он.

Накануне вечером пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что уровень реки Урал в Оренбурге достиг максимальных отметок за всю историю метеонаблюдений в регионе. По данным областного гидрометцентра, за последние сутки уровень воды в Урале в городской черте Оренбурга увеличился на 44 сантиметра, достигнув отметки 10,22 метра.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что вода продолжает прибывать, поэтому оперативные службы дежурят круглосуточно.