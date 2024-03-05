Курс биткоина (BTC) 5 марта превысил отметку в $69 000 на бирже Binance и обновил исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года, когда криптовалюта стоила почти $69 тыс. за монету. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:00 мск биткоин продолжал расти после преодоления отметки в $68,5 тыс. В 18:04 мск курс превысил $69 тыс. Как отмечает РБК, вскоре после достижения пикового значения цена криптовалюты упала ниже $67 тыс. Согласно данным биржи, на 22:55 мск 5 марта стоимость одного биткоина составляла 60 721 доллар.

По данным издания, за последний месяц криптовалюта подорожала на 60%, а ее капитализация превысила $1,34 трлн, что также является рекордным показателем.

Резкий взлет биткоина и спрос на него эксперты объясняют значительным притоком капитала в американские спотовые биржевые фонды (ETF), которые запустили в январе. К тому же крупные инвесткомпании Blackrock и Fidelity Investments вложили в криптовалюту с середины января около $8 млрд.

До этого в феврале 2024 года биткоин впервые с 2021 года превысил отметку в $50 тыс. Это стало одним из доказательств того, что криптовалюта полностью восстановилась после краха биржи FTX в ноябре 2022 года.