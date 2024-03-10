Курская область в воскресенье, 10 марта, попала под обстрел. В результате погиб один человек. Кроме того, на территории нефтебазы упал и загорелся украинский беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Губернатор уточнил в своем телеграм-канале, что под обстрел попало село Кульбаки Глушковского района. «В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница», — сообщил Старовойт, добавив, что супруг женщины «получил обширные ожоги», ему оказывают медпомощь. По словам главы региона, повреждено еще одно домовладение, а в населенном пункте частично отсутствует свет.

В следующем сообщении глава региона отметил, что «украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы», на месте работают пожарные команды и оперативные службы.

Позже Старовойт сообщил, что под обстрел попало также село Гордеевка Кореневского района, там никто из жителей не пострадал. «Насчитано шесть прилетов. В одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и личный автомобиль», — говорится в сообщении.

В Белгородской области атаке двух беспилотников самолетного типа подверглась окраина города Строитель Яковлевского горокруга, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, загорелась фура, но огонь уже потушили.

В ВСУ заявили, что Украину ночью атаковали 39 ударных дронов типа «Шахед», из которых 35 были сбиты (сообщение опубликовано в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ).

Накануне, в ночь на 9 марта, над российскими регионами были сбиты 47 украинских беспилотников, об этом сообщало Министерство обороны. Больше всего дронов — 41 — ПВО уничтожила над Ростовской областью.