Портал «Грамота.ру» представил список из 11 претендентов на звание «слово года».

В перечень кандидатов были включены:

— абьюз («негативное длительное психологическое, а иногда и физическое воздействие на человека или группу людей, от манипуляции до насилия, которое наносит жертве существенный ущерб»);

— аскеза («методика достижения личных целей (в том числе довольно приземленных, например похудеть или получить повышение) путем самоограничения и самодисциплины»);

— вайб («атмосфера, эмоциональное состояние или общее чувство, которое исходит от чего-либо или кого-либо»);

— инсайт («внезапное озарение, в результате которого человек находит решение какой-либо задачи»);

— нарратив («совокупность высказываний, отражающая определенное мировоззрение»);

— нормис («человек с обычными, среднестатистическими интересами и вкусам, не выделяющийся среди других; обыватель»);

— осознанность («полное присутствие в текущем моменте, положительно влияющее на психическое и физическое здоровье»);

— пов («указание на то, что нужно представить чью-то точку зрения на ситуацию (point of view, POV)»);

— прилет («попадание одиночного артиллерийского снаряда, ракеты или барражирующего боеприпаса»);

— сап («специальная доска для катания по воде, на которой плавают стоя, управляя движением с помощью одного длинного весла»);

— скуф («мужчина старше 35 лет, обычно неопрятный и работающий на бесперспективной работе»).

Представители портала отметили, что в настоящий момент не разработана единая методология, которой могли бы следовать составители таких рейтингов.

Среди факторов, которые могут браться в расчет, «Грамота.ру» назвала мнение лингвистов и филологов, результаты голосования среди читателей и подписчикв, а также big data — такие, как число запросов в поисковых системах или анализ текстов в сети с помощью искусственного интеллекта.

В качестве четырех основных критериев отбора составители рейтинга указали:

— новизну — «слово года» было появиться недавно, получить новый смысловой оттенок или отсутствовать в академических словарях;

— актуальность — слово должно быть связано с новыми, актуальными явлениями и событиями, отражать текущие тренды;

— частотность — слово должно быть известно всем, кто следит за новостной повесткой или читает социальные сети, а частота употребления должна идти вверх;

— освоенность языком — необходимо, чтобы устоялись форма и модель словоизменения.

Помимо основного списка, «Грамота.ру» также представила шорт-листы в четырех специальных категориях, «лексику которых мы знаем недостаточно»: «Экономика и финансы», «Информационные технологии», «Медицина и здоровье» и «Культура». Среди слов, вошедших в дополнительные номинации оказались: «нутрициология», «микроРНК», «иммерсивный», «сайт-специфик», «промпт», «LLM», «мемкоин», «флоатер» и др.