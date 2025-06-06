Суд в России заочно арестовал «звездного психолога» и бизнес-коуча Инну Тлиашинову по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 431 млн рублей и легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе через покупку квартиры Москве. Женщину также объявили в межгосударственный розыск, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Московской области.

Как уточняет пресс-служба московских судов, заочный арест Тлиашиновой назначен на два месяца. Тем самым Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел. Срок будет исчисляется с того момента, как фигурантку передадут российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания в России.

Следствие считает, что предпринимательница нарушала закон, проводя семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения в период с 2020 по 2022 год. Общая сумма неуплаченных налогов с этого бизнеса составила 431 млн рублей, включая штраф. По данным SHOT, долг Тлиашиновой перед налоговой больше — на момент публикации он составляет 468 млн 675 тыс. 260 рублей и ежедневно увеличивается из-за пени. Mash пишет о долге в 470 млн рублей.

Об уголовном деле против блогера по статьям о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК) и легализации преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) стало известно в апреле. Адвокат женщины Андрей Алешкин тогда заявил RT, что она якобы не получала денег с тренингов, а просто была лицом компании. По его словам, его подзащитная готова сотрудничать со следствием и назвать бенефициаров.

Защитник также утверждал, что обвинения в легализации доходов через покупку недвижимости основаны на недостоверных данных. Как пояснил Алешкин, Тлиашинова хотела купить квартиру и внесла 9 млн рублей, но «застройщик оказался неблагонадежным и дом не достроил». Предпринимательнице предложили внести еще 18 млн, добавил он и указал, что Тлиашинова в этой ситуации считает себя потерпевшей.

Тогда же Алешкин сообщил, что бизнес-коуч находится в Дубае, откуда защита не рекомендует ей возвращаться в Россию в связи с уголовным преследованием. SHOT пишет, что в случае признания виновной Тлиашиновой по совокупности преступлений может грозить до семи лет тюрьмы (максимальное наказание за неуплату налогов в особо крупном размере составляет два года, за легализацию преступных доходов в особо крупном размере — пять лет).

Mash сообщает, что Инна Тлиашинова и ее муж еще до возбуждения дела начали распродавать свое имущество. По данным канала, блогер, в частности, продала дом в Ростове-на-Дону площадью 1000 кв. м, четыре квартиры там же, а также семь машин, включая Bentley, два Mercedes, BMW и Chevrolet. Муж также избавился от своей недвижимости в Ростовской области и шести автомобилей. Кроме того, предпринимательница закрыла все свои бизнесы, говорится в публикации.

В звездных кругах Тлиашинову знают как «эксперта по подсознанию», «квантового психолога», «мастера разборов», также она продавала всем желающим курс собственной разработки «Как правильно дышать, чтобы не блокировать денежные потоки». Среди ее друзей и клиентов были певцы Филипп Киркоров, Ани Лорак, Любовь Успенская, продюсер Яна Рудковская, актриса Марина Федункив и другие представители шоу-бизнеса.

Как отметили СМИ, узнав о заведенном на нее в России уголовном деле, Тлиашинова написала в соцсетях, что чувствует себя «будто Пабло Эскобар», и порадовалась, что ее дети не умеют читать по-русски.