Бывший игрок и капитан команды КВН «Сборная Днепропетровска» украинский актер Игорь Ласточкин вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он опубликовал фото автомата Калашникова и украинского военного билета в своем Instagram*.

«Трудные времена рождают сильных людей», — написал под снимком Ласточкин.

Также он сопроводил фотографию хештегом 4%, возможно, намекая на недавние заявления президента США Дональда Трампа о рейтинге украинского лидера Владимира Зеленского.

Игорь Ласточкин родился в Казахстане, впоследствии его семья переехала в Ташкент, а позже он перебрался на Украину.

В 2008 году Ласточкин стал частью команды КВН «Днепр», а потом — ее капитаном. Он участвовал в проектах «Лига смеха», «Рассмеши комика», «Страна У», а также в российском телешоу «Однажды в России». В 2018 году победил в «Танцах со звездами».

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