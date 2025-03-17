Япония рассматривает возможность размещения противокорабельных ракет большой дальности Type-12 на юго-западном острове Кюсю. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.

В материале говорится, что развертывание ракет рассматривается властями Японии в рамках усилий по приобретению «возможностей ответного удара» для поражения целей противника в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«Развертывание может начаться в конце следующего финансового года, в марте 2026 года. Мера направлена на укрепление безопасности островов Нансей — стратегически важной территории из-за близости к Тайваню», — пишет Kyodo.

По словам собеседников агентства, ракеты могут быть размещены в гарнизонах полка зенитных ракетных комплексов Сухопутных сил самообороны в Юфу в префектуре Оита, а также в городе Кумамото.

«Южная островная префектура Окинава, которая находится ближе к материковому Китаю, вряд ли станет местом дислокации на фоне опасений, что это может усилить напряженность в отношениях с Пекином», — рассказали источники агентства.

Как отмечается в материале, ракеты, которые могут быть развернуты на острове Кюсю, представляют собой усовершенствованную версию управляемых противокорабельных ракет класса «земля-корабль» Type-12 с увеличенной дальностью полета до 1 тыс. км. Их развертывание на острове сделает досягаемыми для японских сил прибрежные районы Северной Кореи и Китая.

На 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, ежегодном заседании высшего законодательного органа Китая, 5 марта, власти страны объявили об увеличении военного бюджета в 2025 году на 7,2% — до 1,78 трлн юаней (около $245 млрд).

В свою очередь, министр обороны Тайваня Веллингтон Ку накануне заявил о планах увеличить военные расходы в условиях «быстро меняющейся международной ситуации и эскалации угроз со стороны противников».