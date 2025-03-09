Эстонский гражданин, любитель железных дорог и фотограф Маттиас Рикка арестован латвийскими властями по подозрению в шпионаже, сообщает портал Delfi. По его данным, арест произвели еще в феврале, но известно об этом стало только сейчас.

Глава отдела общественных связей МИД Эстонии Михкель Тамм подтвердил, что ведомство было уведомлено о задержании Рикки.

Об аресте эстонца написал один из пользователей интернет-форума Baltic trains picture gallery, где фотографы-любители выкладывают снимки железных дорог и поездов. По его словам, Рикк находится под стражей в рижской тюрьме с 24 февраля по подозрению в шпионаже, ему вменяют §85.1 УК Латвии.

Эта статья предусматривает наказание за организацию и ведение шпионажа в виде лишения свободы пожизненно или на срок от 8 до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой и испытательным сроком до 3 лет.

«Наш друг Маттиас Рикка сидит в рижской тюрьме. <…> Мы все знаем, что это чепуха, и он стал жертвой паранойи латвийских силовых структур», — заявил пользователь форума, призвав всех остальных поддержать фотографа. Он также продублировал свое сообщение и призыв о поддержке на английском языке.

Корреспонденты Delfi попытались получить комментарии прокуратуры Латвии и Управления охраны государственной безопасности, но эти ведомства не ответили на запросы журналистов.

Напомним, в 2018 году суд Земгальского предместья Риги признал сотрудника «Латвийской железной дороги» Александра Красноперова виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к полутора годам тюремного заключения. Во время следствия — с октября 2016 года по январь 2018 года — Красноперов был под стражей, поэтому большую часть срока ему списали, но запретили выезжать за границу и поставили на учет в полиции. По версии следствия, мужчина передавал российской стороне информацию, которую собирал на Елгавской железнодорожной станции.