Латвия передаст Украине очередную партию беспилотников, в нее войдут войдут 500 БПЛА. Об этом сообщил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

Он написал в соцсети X, что беспилотники латвийского производства будут оказывать поддержку украинским ВС «в выполнении различных боевых задач».

В начале июля Минобороны Латвии сообщило, что Рига передаст Киеву более 2,5 тыс. боевых беспилотников стоимостью 4 млн евро. Первую партию — 300 БПЛА — планировалось доставить в ближайшие дни, говорилось в пресс-релизе ведомства.

В декабре 2023 года Латвия выступила с инициативой создания международной коалиции дронов для Украины, о чем сообщало в своем телеграм-канале украинское Минобороны. В феврале этого года коалиция была официально создана в рамках работы Контактной группы по обороне Украины и Совета Украина-НАТО.

По данным на сайте латвийского Минобороны, сейчас в коалицию входят — помимо Латвии и Украины — Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Германия, Швеция и Великобритания. Лидирующую роль наряду с Ригой взял на себя Лондон.

В конце мая Спрудс сообщил, что Латвия в этом году инвестирует €20 млн в создание «армии дронов» в Национальных вооруженных силах (НВС) страны. По его словам, такое решение было принято с учетом «опыта Украины».