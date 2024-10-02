Власти Латвии разместили в граничащем с Россией регионе Латгалия мобильные боевые группы военно-воздушных сил, оснащенные ракетами противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс, передает Delfi.

Помимо мобильных групп, на границе с Россией были установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения БПЛА, добавил министр. Операции ПВО обеспечивают военные профессиональной службы и солдаты службы государственной обороны.

Delfi пишет, что такое решение было принято из-за беспилотника, который, по утверждению латвийских властей, упал 7 сентября в районе города Резекне. В латвийском Минобороны сообщали, что дрон попал в воздушное пространство страны с территории Беларуси.

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш уточнил, что упавший на территории Латвии дрон был начинен взрывчаткой. Специалисты деактивировали беспилотник, был проведен его «тщательный анализ».

Руководство НВС отметило, что появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны. Целью БПЛА была не латвийская территория, добавили в НВС.

В то же время латвийские власти подчеркивали, что НВС направили на восточную границу дополнительные подразделения для укрепления реагирования противовоздушной обороны. Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что в дальнейшем Латвия намерена:

— поощрять усиление оперативности противовоздушной обороны и оперативности воздушного патрулирования на переговорах с НАТО,

— продолжать внедрять многослойную противовоздушную оборону в стране.

После сентябрьского инцидента в МИД Латвии был вызван временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин. Минобороны России произошедшее не комментировало.