Власти Латвии заявили о нарушении воздушного пространства страны российским беспилотником, главу дипмиссии России в Риге вызвали в латвийский МИД. О нарушении своего воздушного пространства заявили и в Румынии.

О том, что на территории Латвии разбился российский военный беспилотник, сообщил на своей странице в X президент республики Эдгар Ринкевич. В латвийском Минобороны уточнили, что инцидент произошел 7 сентября в районе города Резекне.

Как утверждает оборонное ведомство, по предварительным данным, российский дрон попал в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси. Латвийские власти уведомили о произошедшем НАТО, продолжается расследование, говорится в пресс-релизе.

«Эта ситуация подтверждает необходимость продолжить начатую работу по укреплению восточной границы Латвии», — заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

Латвийский министр иностранных дел Байба Браже заявила в X, что в связи с инцидентом в МИД Латвии был вызван временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

Это первый случай с начала военной операции на Украине, когда российский военный беспилотник, как утверждается, нарушил воздушное пространство Латвии. Минобороны России не комментировало этот инцидент.

Румыния подняла F-16

В 02:49 в телеграм-канале Воздушных сил ВС Украины появилась информация о том, что группа ударных БПЛА нарушила румынское воздушное пространство.

Позднее стало известно, что дрон якобы достиг села Сабангия в приграничном уезде Тулча, который находится более чем в 30 км от украинской границы. Спустя час Воздушные силы ВСУ сообщили, что БПЛА покинул территорию Румынии и продолжил движение в прибрежной акватории моря Одесской области.

Уведомления Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о воздушной угрозе в ночь на 8 сентября получили жители двух населенных пунктов Румынии — Тулча и Констанца. В утреннем пресс-релизе Минобороны страны сообщило, что за БПЛА следили истребители F-16. Румынские военные не исключают, что дрон мог упасть в районе села Периправа.

Минобороны и МИД Румынии осудили нарушение своего воздушного пространства и потребовали соблюдать его неприкосновенность. Министерство иностранных дел также призвало к соблюдению международного права. Союзники Румынии по НАТО были проинформированы об инциденте.

Российское Минобороны заявления Румынии пока не комментировало.