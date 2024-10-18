Глава МИД Латвии Байба Браже объявила персонами нон грата российского дизайнера Артемия Лебедева и юмориста Валерия Пономаренко. По словам министра, указанным россиянам будет запрещен въезд в республику.

«Я приняла решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской Республики лиц (персона нон грата) и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», — сообщила Браже в соцсети Х.

В своем телеграм-канале Лебедев прокомментировал решение латвийских властей, назвав этот день «интересным».

«Зая, сегодня интересный день — мне запретили въезд в Латвию! Вот она — сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!» — написал дизайнер.

Как отмечает издание Delfi, после начала боевых действий на Украине Лебедев неоднократно «выражал симпатию российской власти», а также критиковал Запад. В частности, это прослеживается и в постах в телеграм-канале дизайнера.

Юморист Пономаренко, в свою очередь, в разговоре с изданием «Ридус» подчеркнул, что запрет на въезд в Латвию для него «не беда».

«Если бы мне запретили въезд в Россию, это было бы бедой. А это не беда», — отметил артист.

При этом в начале ноября у Валерия Пономаренко должны были состояться концерты в латвийских городах Резекне и Даугавпилс.

В сентябре МИД Латвии также запретил въезд в страну стендап-комику Марии Марковой, у которой было запланировано выступление в Риге.

После начала боевых действий на Украине Латвия запретила въезд на территорию республики некоторым российским артистам и музыкантам, среди них SHAMAN (Ярослав Дронов), Владимир Машков, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев и Денис Мацуев.