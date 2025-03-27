Шесть туристов попали под сход снежной массы на перевале «Дядя Ваня» в 30 километрах от поселка Синегорье в Магаданской области, сообщает пресс-служба МЧС России. Предварительно, четыре человека погибли, один пострадал.

«По гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно. Для эвакуации туристов направлена группа из 8 спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

SHOT пишет, что выжить при сходе лавины в Магаданской области сумел руководитель группы и одна из туристок.

«112» отмечает, что все туристы приехали из Москвы и имеют отношение к «Горному клубу МГУ».

«Известно, что руководитель похода жив, он госпитализирован с вывихом. 4 человека погибли, еще один участник не пострадал», — сообщает телеграм-канал.

В пресс-службе прокуратуры Магаданской области уточнили ТАСС, что ведомство организовало надзорное сопровождение за проведением спасательной операции, выполнение эвакуации находится на личном контроле прокурора региона.

24 февраля лавина сошла за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор» в Сочи. Два человека находились рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могли. Спасатели обнаружили их на следующий день и передали медикам.