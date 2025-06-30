Астана заверила Москву, что в своих контактах с Киевом принимает необходимые меры для прекращения пролета украинских беспилотников над территорией Казахстана. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпон-Ате, передает ТАСС.

«Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец», — сказал Лавров.

Он отметил, что военные, службы безопасности и другие ответственные ведомства России и Казахстана находятся в контакте по этому вопросу.

Неделей ранее официальный представитель МИД в Астане Айбек Смадияров заявил, что информация о запуске с территории Казахстана беспилотников в сторону России, а также об их пролете в воздушном пространстве страны с целью ударов по России не соответствует действительности. Он призвал дождаться результатов проверки компетентными органами случаев обнаружения дронов и их обломков на территории Казахстана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что 19 и 20 июня «были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России».

Порталы Lada.kz и Tengrinews.kz показали 19 июня фото беспилотника, найденного жителями возле пограничной железнодорожной станции Болашак в Каракиянском районе Мангистауской области республики. Телеграм-канал SHOT идентифицировал дрон как британский Banshee Jet 80, способный пролететь 700 км со скоростью до 720 км/ч. В публикации отмечалось, что такими беспилотниками с 2022 года оснащены Вооруженные силы Украины (ВСУ), и высказывалось предположение, что он мог использоваться для атаки на Астраханскую область 19 июня. Такие же сведения распространили некоторые российские военные телеграм-каналы.

Обломки «неопознанного объекта с мотором» также нашли в степи недалеко от села Коныртерек Атырауской области Казахстана возле российской границы, видео опубликовал 22 июня канал Atyrau ONLINE. В пресс-службе военно-следственного департамента МВД заявили NUR.KZ, что совместно с другими уполномоченными службами ведут проверку.