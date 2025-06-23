Информация о запуске с территории Казахстана беспилотников в сторону России, а также об их пролете в воздушном пространстве страны с целью ударов по России не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД в Астане Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«В настоящее время компетентные органы наши изучают обстоятельства всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением БПЛА на территории Республики Казахстан. Предлагаем дождаться результатов. <…> И пролет, и запуск не соответствуют действительности», — сказал он на брифинге в понедельник.

На вопрос о том, фрагменты чьих дронов были найдены в Казахстане ранее в июне, Смадияров снова призвал дождаться результатов расследования, которое должны провести правоохранительные органы и Минобороны страны.

19 июня порталы Lada.kz и Tengrinews.kz показали сделанные очевидцами фото беспилотника, найденного жителями возле пограничной железнодорожной станции Болашак в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана. В местном департаменте полиции тогда сообщили, что начали проверку. Там уточнили, что аппарат был найден в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, какого-либо ущерба он не причинил.

Телеграм-канал SHOT позднее идентифицировал дрон как британский Banshee Jet 80, способный пролететь 700 км со скоростью до 720 км/ч. В публикации отмечалось, что такими беспилотниками с 2022 года оснащены Вооруженные силы Украины (ВСУ), и высказывалось предположение, что он мог использоваться для атаки на Астраханскую область 19 июня. Такие же сведения распространили некоторые российские военные телеграм-каналы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 19 и 20 июня «были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России».

«Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ. Случившееся лишний раз показывает беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. <…> Совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог», — прокомментировала Захарова.

22 июня казахстанский канал Atyrau ONLINE показал видео с найденными обломками «неопознанного объекта с мотором», упавшего в степи недалеко от села Коныртерек Атырауской области Казахстана возле российской границы. В сообщении говорилось, что жители заметили дым и нашли металлические фрагменты, при этом на месте падения была выгоревшая земля. В пресс-службе военно-следственного департамента МВД заявили NUR.KZ, что совместно с другими уполномоченными службами проводят проверку.

В апреле 2024 года Минобороны Казахстана отвергло предположения, звучавшие в России, что беспилотники, атаковавшие объекты в Татарстане, могли быть запущены с казахстанской территории. В военном ведомстве тогда ответили, что «подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан».