В Оренбурге и области в четверг объявили воздушную тревогу из-за опасности атаки беспилотников. В столице и других городах региона звучали сирены, врио губернатора Евгений Солнцев заявил о приведении военных в боевую готовность. На этом фоне в местных соцестях и мессенджерах стали распространяться сообщения и видео о том, что в область якобы зашла диверсионная группа из Казахстана и были замечены дроны, один из которых якобы упал на оборонный завод «Стрела» в Оренбурге. Эти сообщения власти опровергли как фейки.

По данным оренбургского портала Урал56.Ру, 19 июня жители города получили смс-рассылку службы спасения 112, где говорилось, что два беспилотника обнаружены в 55 км к юго-востоку от Оренбурга. В то же время в области в телеэфире шло предупреждение о воздушной тревоге от Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты региона. В нем зачитывались правила безопасности в помещениях и на улицах, в частности, предлагалось «укрыться в ближайшем защитном сооружении или складках местности».

Администрация Ясненского муниципального округа на фоне воздушной тревоги напомнила жителям, что укрытиями являются подвалы многоквартирных домов, и перечислила адреса подвалов, открытых управляющими компаниями. В сообщении было сказано, что что «дети в лагерях и детских садах уже укрылись в безопасных местах под руководством воспитателей и сотрудников».

В Оренбургской области базируется Ясненское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В декабре 2023 года Минобороны отчиталось о его перевооружении на межконтинентальный ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард» с гиперзвуковым блоком. В самом Оренбурге находится одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса — производственное объединение (ПО) «Стрела», которое среди прочего выпускает крылатые ракеты «БраМос», «Яхонт», «Оникс».

На фоне этих официальных предупреждений появились сообщения, которые власти позже назвали фейками. В частности, в соцсетях было опубликовано видео с летящим беспилотником якобы над городом Ясный, также были сообщения о перекрытии въезда в этот населенный пункт, заходе в область ДРГ из Казахстана и эвакуации в Оренбурге якобы из-за атаки дронов на ПО «Стрела» и повреждения технологического блока с радиоизотопными материалами. Жители массово пересылали их друг другу.

Центр управления регионом (ЦУР) Оренбургской области назвал эти публикации ложными, призвав тщательно проверять достоверность информации, чтобы не спровоцировать панику. Вице-губернатор по внутренней политике Юрий Мироненко рекомендовал обращаться только к официальным источникам.

«В соцсетях активно распространяются недостоверные данные о полетах БПЛА и ситуации в населенных пунктах. Фейковой оказались информация о диверсионных группах из Казахстана и перекрытии въезда в город Ясный», — говорится в сообщении ЦУР.

ЦУР отдельно опроверг сообщение об ударе беспилотниками по заводу «Стрела» в Оренбурге.

«Информация про эвакуацию населения в связи с радиационным инцидентом на “ПО Стрела” — очередной фейк. Региональные власти настоятельно рекомендует проверять подобную информацию только через официальные страницы врио губернатора области Евгения Солнцева, госпаблики и сайты органов власти», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Ясненского муниципального округа Татьяна Силантьева опровергла данные о том, что над городом якобы летел беспилотник.

«На видеокадрах, распространяемых в социальных сетях, где якобы замечен БПЛА, мы видим не город Ясный. Это какой то другой населенный пункт, не имеющий отношения к территории Ясненского муниципального округа», — привел ее слова Урал56.Ру.

Телеграм-канал «Война с фейками» также указал на ложные новости из Оренбуржья и обвинил ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) в «нелепой попытке психологической атаки на население РФ с целью дестабилизировать ситуацию в стране на фоне объявления беспилотной опасности».

«Однако, очередная террористическая атака ВСУ была отражена и никаких последствий не вызвала», — написал канал.

В публикации отмечается, что одно из видео с якобы упавшим в Оренбурге беспилотником, на самом деле было снято в Татарстане, рядом с промзоной около Елабуги. По этому региону дроны действительно нанесли удар 15 июня.

В Оренбургской области из-за угроз налета беспилотников был введен план «Ковер» (режим воздушных ограничений), аэропорт Оренбург временно не принимал и не выпускал самолеты. Как позднее сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения были сняты, за это время два самолета, летевшие в Оренбург, ушли на запасные аэродромы.

На фоне воздушной тревоги в регионе также стали отменять массовые мероприятия. В частности, была отложена выставка в Музее истории, также решили не проводить крестный ход в Орске, ограничившись только обходом собора Георгия Победоносца.