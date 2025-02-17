Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, передает РИА Новости.

«Вы хотите, чтобы эти нацистские замашки — а украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы, посмотрите какие зверства они чинят, — и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами», — сказал глава российского ведомства.

По словам Лаврова, «территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании Союза Советских Социалистических Республик».

«Когда огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми, на которых русские люди строили, основывали города, строили заводы, строили порты, организовывали жизнедеятельность, промышленность, сельское хозяйство. Они были по причинам, о которых президент тоже много раз говорил, включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики», — сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Эр-Рияд по поручению главы государства 17 февраля вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, встреча будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. Пресс-секретарь президента России также пояснил, что Саудовская Аравия выбрана местом проведения российско-американских переговоров совместным решением двух стран по предложению президента США Дональда Трампа.

Кроме того, официальный представитель МИД Росси Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на встрече министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), которая пройдет 20—21 февраля.