Москва готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине, но «есть определенные элементы, которые нужно доработать». Об этом заявил в интервью телеканалу CBS министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент США верит — и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать», — отметил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что Россия занята именно этим процессом.

Министра спросила, состоится ли встреча посланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным и будет ли заключена сделка. Лавров ответил, что Москва продолжает контакты с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта.

«Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Лавров.

Прежде всего, пояснил глава МИД, это то, что президент США, «вероятно, единственный лидер на Земле», кто признает необходимость ликвидировать коренные причины конфликта — например, попытки втянуть Украину в НАТО.

23 апреля в Лондоне планировалась встреча представителей США, Европы и Украины для обсуждения путей разрешения кризиса. Однако, за сутки до запланированного мероприятия, глава Госдепартамента США Марко Рубио объявил о том, что не будет участвовать в этих переговорах. Информация о принятом им решении появилась после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен признавать контроль России над территорией Крыма.

Впоследствии, ведущие представители дипломатических ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины перенесли намеченные переговоры. Вместо предполагаемой встречи на высшем уровне прошли консультации между высокопоставленными чиновниками из пяти государств.