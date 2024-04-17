Прокурору Москвы поручено организовать проверку телеведущей Татьяны Лазаревой* на предмет публичного оправдания терроризма. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской.

«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору г. Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о ее результатах», — говорится в документе, копию которого публикует Ямпольская.

Депутат обратилась в Генпрокуратуру в начале апреля. Поводом для этого стало интервью Лазаревой* YouTube-каналу «И грянул Грэм» в августе 2023 года. Отвечая на вопрос об отношении к попытке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Лазарева* рассказала, что с тех пор «очень отслеживает» свои чувства.

«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. <…> Вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — заявила она.

Телеведущая добавила, что радовалась и походу Пригожина на Москву.

В начале апреля 2024 года выдержки из интервью Лазаревой* распространились в телеграм-каналах. Ямпольская в своем обращении к генпрокурору Игорю Краснову назвала комментарии Лазаревой* об атаках беспилотников циничными и попросила проверить телеведущую на публичное оправдание или пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК).

Депутат написала в своем телеграм-канале, что «дамочка нарывается давно, постоянно, на регулярной основе».

«Попросим уважаемых коллег проверить, по каким статьям УК гражданка наработала на судебное преследование. Чтобы вот это к границам России больше никогда не приближалось. Чтобы даже в запойном бреду не пригрезилось вернуться», — написала Ямпольская.

Лазарева* после этого заявила в видеообращении, что фрагмент про беспилотники, о котором идет речь, «вырван из контекста». Телеведущая связала распространение кадров из прошлогоднего интервью с тем, что она заявила о намерении баллотироваться в депутаты Мосгордумы. Выборы туда пройдут в сентябре 2024 года.

«Настолько нужно было вытащить что-то снова такое про Лазареву*, чтобы она вызвала отвращение у людей… Все меня проклинают, как я радуюсь бомбам, летящим на Белгород. А все почему? Потому что Татьяна Лазарева* пошла в Московскую городскую думу», — сказала она.

Лазарева* объявила о своих политических планах в марте. Она пояснила, что таким образом хочет проверить, верны ли утверждения о том, что статус иноагента «нисколько не дискриминирует людей».

После начала военной операции Татьяна Лазарева* уехала из России и выступила в поддержку Украины. В июле 2022 года Минюст внес телеведущую в реестр иноагентов. В июне 2023 года Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву* на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента.

* признана Минюстом России иноагентом