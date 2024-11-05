Алжирская боксерша Иман Хелиф, завоевавшая золото на Олимпиаде в Париже, «не является женщиной», утверждает французский журналист Джаффер Аит Аудиа. В своем издании Le Correspondant он опубликовал данные добытой им медкарты спортсменки, где говорится, что у нее нет матки, но есть яички в брюшной полости, микропенис и «типичный для мужчин» уровень тестостерона.

Публикация датирована 25 октября, но СМИ обратили на нее внимание спустя несколько дней. Аудиа заявляет, что заполучил отчет, составленный в июне 2023 года в рамках сотрудничества между больницей Бисетр в Париже и больницей Мохамеда Ламина Дебахейна в Алжире.

По его словам, боксершу проверяли два «лучших специалиста-эндокринолога» — профессора и заведующие кафедрами Сумайя Федала и Жак Янг. Они указали патологию, якобы найденную у Иман Хелиф, — «дефицит 5-альфа-редуктазы 2-го типа». В фотокопии приведенного отрывка документа объясняется, что это «аномалия полового развития, которая влечет дефект преобразования тестостерона в дигидротестостерон».

«Эта ферментная аномалия поражает преимущественно мальчиков (“никогда — девочек”, по словам опрошенных нами специалистов), у которых она препятствует нормальному развитию половых органов», пишет журналист.

Он рассказывает, что при рождении мальчикам с такой аномалией в случае отсутствия хорошей диагностики приписывают женский пол, но в подростковом возрасте у этих «девочек» проявляются признаки маскулинизации — волосы на теле, мышечная масса, отсутствие женской груди и менструаций.

«В большинстве случаев при дальнейшем клиническом обследовании патология подтверждается, когда УЗИ органов малого таза выявляет наличие яичек в брюшной полости, рудиментарную простату, а также отсутствие матки и яичников», говорится в публикации.

Аудиа заявляет, что все вышеперечисленное соответствует случаю Иман Хелиф, у которой МРТ таза якобы выявило отсутствие матки, гонады [половые железы, в данном случае мужские] в паховых каналах, «слепое» влагалище [которое заканчивается «слепо», не имея выхода к репродуктивным органам] и «микропенис» в виде увеличенного клитора.

Также сообщается, что хромосомный анализ подтвердил у алжирской спортсменки кариотип 46XY, который считается нормой для мужчин, в отличие от женского кариотипа 46XX. Гормональный тест показал у Хелиф уровень тестостерона 14,7 нмоль/л, что тоже соответствует мужской норме, в разы превышая женскую, говорится в статье.

«Очевидно, что Иман Хелиф — мужчина в женской оболочке. Или женщина в мужской оболочке. В любом случае, она не “нормальная” девушка», — заключил журналист.

В начале своей статьи Аудиа процитировал президента России Владимира Путина, который во время открытого урока в школе Тувы 2 сентября назвал победу алжирки на Олимпиаде несправедливой.

«Любой мужчина может объявить себя женщиной, просто объявить и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов для женщин занимать призовые, тем более первые места», — привел слова главы государства французский журналист.

Позже в сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «дебилизацией спорта» ситуацию, когда «люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и идут в женские виды спорта». Такие спортсмены, по ее словам, являются «гендерными извращенцами».

Реакции на публикацию

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила после публикации Le Correspondant, что ситуация с выступлением алжирки на Олимпиаде создала «опасный прецедент для мирового спорта».

«Теперь таких спортсменов на Олимпиадах будет только больше, они будут побеждать в неравном соперничестве», — сказала она ТАСС.

Депутат Госдумы Николай Валуев также допустил, что подобных скандалов в спорте будет больше, но решение Международного олимпийского комитета (МОК), защищающего алжирку, не изменится.

«Международный олимпийский комитет не будет уже откатывать назад эту ситуацию, это невозможно. И дальше таких спортсменов будет только больше на Олимпиадах. А помощь со стороны Международной ассоциации бокса их не интересует», — заявил он агентству.

Скандал вокруг Иман Хелиф

Летом 2024 года Международная ассоциация бокса (International Boxing Association, IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, выяснила, что Иман Хелиф является носительницей мужской Y-хромосомы, что показал тест 2023 года. По этой причине спортсменку тогда отстранили от соревнований, организованных IBA.

На Олимпиаде в Париже летом 2024 года вокруг Хелиф снова вспыхнул скандал после того, как ее соперница в 1/8 финала, итальянка Анджела Карини, уже на 46-й секунде отказалась продолжать борьбу и заявила, что «так сильно ее еще никогда не били».

Позднее, в четвертьфинале, венгерская боксерша Луца Хамори во время боя с Иман Хелиф пожаловалась тренеру: «Я не выиграю, это мужчина». Ее слова попали в трансляцию поединка.

Сама Хелиф попросила не называть ее мужчиной, заявляя, что слухи о ее гендерной принадлежности являются заблуждением, а обвинения — травлей. Президент IBA Кремлев, со своей стороны, заявил на пресс-конференции, что если бы в подобном обвинили его самого, он бы принес все документы и прошел обследование, однако алжирка этого не сделала. МОК, по его словам, «избегает проблемы» и не требует проверок.